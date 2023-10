Novo ONLYOFFICE Docs 7.5 traz novo editor de PDF e muitas outras melhorias

As ferramentas colaborativas já fazem parte do nosso dia-a-dia, onde com a maior facilidade e transparência, é possível juntar em tempo real o trabalho de uma equipa. O ONLYOFFICE continua a apostar nesses recursos e acaba de lançar a versão 7.5 que, entre muitas novidades, traz um novo leitor de PDF, hifenização automática, setas de seguimento nas folhas de cálculo, e muito mais.

O ONLYOFFICE é uma plataforma open-source distribuída com a licença AGPLv3, com todo o código disponível no GitHub. Tem mais de 10 milhões de utilizadores em todo o mundo, incluindo diversas ferramentas, como gestão documental, gestão de projetos, CRM, cliente de email, calendário e ainda edição de documentos online. Tem total compatibilidade com os formatos do Microsoft Office (docx, xlsx e pptx) e, além disso, o seu editor online oferece ferramentas colaborativas, permitindo co-edição em tempo real, comentários, revisão e chat interno.

Pode ainda ligar-se a várias plataformas na cloud, como WordPress, Jira, Moodle, Odoo, Seafile, ownCloud, Confluence, Nextcloud, protocolo WOPI, entre outros. Tem aplicações de integração prontas para utilização, fornecidas pelo ONLYOFFICE e pelos seus parceiros oficiais.

O ONLYOFFICE destaca-se pela sua interface em tudo semelhante ao Office da Microsoft (Ribbon), não sendo necessária uma reaprendizagem de utilização da ferramenta.

As novidades da mais recente versão ONLYOFFICE Docs 7.5

Novo editor de PDF

O formato PDF é bastante popular no fluxo de trabalho empresarial. Há várias tarefas habituais neste tipo de documento, desde abrir como folheto, preencher, assinar, anotar, etc.

A pensar nisso, a equipa do ONLYOFFICE apresenta a primeira versão do seu próprio editor de PDF, que suporta anotações, permitindo destacar, sublinhar, preencher formulários, comentar e adicionar desenhos.

Em versões futuras também será adicionada a edição colaborativa de ficheiros PDF.

Hifenização automática

Atendendo a múltiplas solicitações dos utilizadores, especialmente no setor educacional, os programadores adicionaram a opção de hifenização automática para documentos de texto.

Permite criar documentos sem precisar separar manualmente as palavras no final da linha. Quando os utilizadores alteram as margens, as palavras serão separadas automaticamente quando necessário. O recurso está disponível na secção Design.

Novas melhorias no editor de documentos

A nova configuração avançada permite a seleção inteligente de parágrafos. Se ativado e todo o parágrafo estiver selecionado, mas sem um símbolo de parágrafo, esse símbolo será adicionado automaticamente à seleção.

Para quem utiliza controlos de conteúdo, o processo de trabalho torna-se mais cómodo. Quando o conteúdo do elemento de um controle incorporado é ativado e alterado, o próprio controlo será excluído automaticamente, mas o seu conteúdo ficará intacto. O mesmo cenário aplica-se ao clicar manualmente na opção Remover controlo de conteúdo.

Ver relações entre fórmulas e células

A versão mais recente inclui as opções Trace Precedent e Trace Dependent, que exibem e seguem graficamente relações entre células e fórmulas com setas de seguimento, ajudando os utilizadores a verificar as fórmulas com mais facilidade.

Recursos úteis no editor de folhas de cálculo

O ONLYOFFICE Docs v7.5 traz várias melhorias para folhas de cálculo. Agora pode inserir quebras de página para dividir uma folha de cálculo em páginas separadas para impressão, adicionar imagens a cabeçalhos e rodapés para personalizar as margens superior e inferior e mover linhas e colunas numa folha de cálculo utilizando arrastar e largar.

A versão 7.5 também oferece aos utilizadores tabelas dinâmicas melhoradas, especificamente com a capacidade de definir o formato do número utilizando configurações de campo, bem como a opção Mostrar detalhes, acessível a partir do menu de contexto ou clicando duas vezes na célula da tabela dinâmica.

Além disso, o editor de folhas de cálculo conta com a fórmula SORTBY, filtros por datas, função de preenchimento automático por dias da semana e meses, possibilidade de ajustar as margens para impressão através de presets e a opção Mostrar fórmulas para exibir a fórmula em cada célula ao invés de o valor resultante.

Novidades em apresentações

A ferramenta de apresentações foi redesenhada, com cores de editor atualizadas, e traz a transição Transformar que permite animar movimentos suaves de um slide para o outro. Pode ser aplicado a objetos, palavras e letras. Juntamente com o tipo de transição recém-adicionado, existe a capacidade de definir o nome do objeto para corresponder a objetos como formas e imagens em slides vizinhos.

As configurações atualizadas de cabeçalho e rodapé agora são ajustadas em duas secções – Slides e Notas e Notas – para uma organização mais conveniente dos elementos correspondentes nas apresentações.

Além disso, o editor de apresentação é expandido com sugestões para espaços reservados para slides, a capacidade de selecionar o slide a partir do qual a numeração começa e a possibilidade de adicionar SmartArts usando um espaço reservado.

Aplicação de desktop atualizada

O ONLYOFFICE Desktop Editors, uma aplicação gratuita para trabalhar com ficheiros locais no Windows, Linux e macOS, também foi atualizada para a versão 7.5. Além das melhorias da versão online, a aplicação apresenta mais opções de dimensionamento, a capacidade de criar documentos a partir de um modelo local e uma opção expandida Abrir recente nos editores.

Estas e outras novidades fazem parte da nova versão do ONLYOFFICE, disponível no site oficial.

ONLYOFFICE Docs