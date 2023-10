Há uma nova moeda de 5 euros… Mas tenha cuidado

O Banco de Portugal colocou em circulação, no dia 18 de outubro de 2023, uma moeda de coleção, com o valor facial de 5 euros, designada “Mobiliário Indo-Português” e integrada na série “Portugal e o Oriente”. Saiba os "cuidados" a ter com esta moeda.

Nova moeda de 5 euros... verifique os elementos de segurança

A moeda “Mobiliário Indo-Português” apenas tem poder liberatório em Portugal. Esta moeda por ser usada para pagar em numerário, mas como é natural, não serão encontradas muitas moedas destas pois só haverá 30 mil a circular. Esta nova moeda tem um valor facial de cinco euros, valendo exatamente o mesmo que a nota de cinco euros.

Para detetar uma moeda falsa , verifique os vários elementos de segurança da moeda propostos pelo Banco de Portugal. De acordo com o Banco de Portugal, esta moeda tem:

No anverso:

Duas cabeças de leão frente a frente, ao estilo do mobiliário indo-português;

No campo superior, o escudo nacional e a legenda “Mobiliário Indo-Português”;

No campo inferior, o valor facial, a identificação da autora, e as legendas “Casa da Moeda” e “Portugal 2023”.

No reverso:

Um jarrão decorado, do qual saem ramos de flores e folhagem, um pássaro ao centro e uma serpente de cada lado.

As caraterísticas desta moeda foram aprovadas pela Portaria n.º 117/2023, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 90, de 10 de maio. O Banco de Portugal vende ao público, exclusivamente nos seus balcões de tesouraria, moeda corrente comemorativa (apenas com acabamento normal).

A Deco Proteste refere que não está previsto que as notas de cinco euros deixem de estar em circulação. Tratando-se de uma moeda de coleção, a nova moeda de cinco euros vai existir ao mesmo tempo que a nota.