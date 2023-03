OpenAI lança API para ChatGPT e Whisper

A OpenAI está a criar um "monstro" sem precedentes no mundo da tecnologia. A inteligência artificial do seu chatbot ChatGPT já está a mudar áreas como a educação, o jornalismo, a programação, a escrita... Agora, o serviço vai começar a ser alargado a outras áreas aplicações, graças à nova API.

Os modelos ChatGPT e Whisper agora estão disponíveis em API, dando aos programadores acesso À linguagem de ponta e recursos de speech-to-text. Através de uma série de otimizações em todo o sistema, a empresa alcançou uma redução de custo de 90% para o ChatGPT desde dezembro e agora diz estar a "repassar essas economias para os utilizadores da API".

Além disso, os programadores agora podem usar o modelo Whisper large-v2 de código aberto na API com resultados muito mais rápidos e económicos.

Os utilizadores da API do ChatGPT podem, segundo o comunicado, esperar melhorias contínuas no modelo e a opção de escolher capacidade dedicada para um controlo mais profundo sobre os modelos.

Com base nos comentários deixados pelos developers da empresa, foram ainda melhorados os termos do serviço de API para melhor atender às suas necessidades. O Snapchat, Quizlet, Instacart e Shopify estão entre os primeiros serviços a adotar esta API.

Como funciona a API do ChatGPT no Snapchat+ e no Quizlet

Greg Brockman, presidente da OpenAI e também um dos cofundadores, afirmou ter uma API do ChatGPT nos planos desde o início e, neste momento, já está suficientemente robusta e com qualidade para ser lançara e responder à enorme procura.

A API do ChatGPT é alimentada pelo mesmo modelo de IA por trás do ChatGPT da OpenAI, apelidado de “gpt-3.5-turbo”. O GPT-3.5 é o modelo de criação de texto mais poderoso que a OpenAI oferece atualmente através do seu conjunto de APIs. O “turbo” refere-se a uma versão otimizada e mais responsiva do GPT-3.5 que a OpenAI está a testar para o ChatGPT.