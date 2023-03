Lionel Messi terá gasto cerca de 200 mil euros em 35 iPhones 14 banhados a ouro

Foram 35 modelos do iPhone 14 personalizados com uma capa em ouro que Lionel Messi terá comprado para oferecer aos companheiros de equipa que venceram o mundial do Qatar em 2022. O valor do presente ascende às 175 000 libras, um valor próximo dos 200 mil euros.

A iDesign Gold é uma empresa especializada na personalização de iPhones da Apple com vários metais preciosos, incluindo ouro de 24K, que terá sido a escolha de Lionel Messi para presentear os seus companheiros de equipa da Seleção Argentina e equipa técnica, que o ajudaram a levar a taça do Mundial de Futebol do Qatar no final de 2022.

No site da empresa, cada iPhone 14 Pro, por exemplo, está disponível com esta personalização por 4 mil libras e um iPhone 13 Pro por 3 mil libras... mas nesta compra, cada um deverá ter ficado a um preço de 5000 libras.

Segundo o The Sun, a encomenda foi de 35 modelos do iPhone 14 e teve um custo de 175 000 libras. Estes telefones incluem o nome e número de camisola de cada jogador ao lado do módulo da câmara, o logótipo da Seleção Argentina de Futebol, a indicação de vencedores do mundial em 2022 e ainda a inscrição da empresa de personalização.

O Lionel não é apenas o melhor de sempre, mas também um dos mais leais clientes da iDesign Gold. Entrou em contacto connosco uns meses depois da final do Mundial. Disse que queria algo especial para oferecer aos jogadores e equipa técnica para celebrar a incrível vitória, mas não queria dar os habituais relógios. Por isso sugeri que oferecesse iPhones dourados, com a inscrição dos nomes, e ele adorou a ideia

|explicou Benjamin Lyons, o CEO da iDesign Gold.