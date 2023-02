Hogwarts Legacy vendeu 12 milhões de cópias em apenas duas semanas

Os fãs da saga Harry Potter têm agora disponível mais um jogo sobre o mundo mágico e dos feiticeiros. Estamos a falar de Hogwarts Legacy que rapidamente se tornou popular entre os jogadores e as últimas informações indicam que o jogo já conseguiu vender 12 milhões de cópias em apenas duas semanas desde o seu lançamento.

Hogwarts Legacy: 12 milhões de cópias vendidas desde o lançamento

O jogo Hogwarts Legacy foi criado pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros. e está a dar muito o que falar pela positiva. Este título foi lançado oficialmente no passado dia 10 de fevereiro, mas ainda antes disso já era o mais jogado da Steam.

Continuam a chegar novas notícias que mostram a popularidade do jogo alusivo ao mundo de Harry Potter, sendo que os últimos dados revelam que, em apenas duas semanas, ou seja, desde a altura em que chegou ao mercado, Hogwarts Legacy já conseguiu vender 12 milhões de cópias. E este feito angariou assim uma receita de 850 milhões de dólares para os cofres da Warner Bros..

Mas este número deve aumentar muito mais, pois o jogo ainda vai chegar a outras plataformas, nomeadamente a PlayStation 4 da Sony, a Xbox One da Microsoft e a Switch da Nintendo, sendo esta última a consola mais popular e vendida em todo o mundo. E estas três plataformas juntas conseguem ter muitos mais jogadores do que aquelas para as quais o jogo já foi lançado. Portanto, assim que Hogwarts Legacy fique disponível para todas estas consolas, as vendas vão certamente disparar.

Segundo David Haddad, presidente da Warner Bros., "estamos muito empolgados e orgulhosos de ver a resposta dos jogadores a Hogwarts Legacy. Desde fãs novos no jogo até reviewers em todo o mundo. A nossa equipa de desenvolvimento da Avalanche criou uma experiência incrível de alta qualidade neste mundo que preenche verdadeiramente a fantasia de vida dos fãs de Hogwarts e as nossas equipas de publicação executaram uma campanha de lançamento com um impacto global".

Mais de 267 milhões de horas jogadas

O presidente da empresa disse ainda há alguns dias que o jogo já tem "mais de 267 milhões de horas jogadas, 393 milhões de plantas mágicas cultivadas, 242 milhões de poções feitas e 1.25 mil milhões de de Dark Wizards derrotados".

Já jogou Hogwarts Legacy?