Steam: Utilizadores de Linux preferem processadores da AMD para jogos

No mercado dos processadores, a empresa líder ainda continua a ser a Intel. No entanto, a rival AMD tem apresentado um crescimento muito interessante neste setor. Como tal, de acordo com as informações recentes vindas da plataforma gaming Steam, os utilizadores com sistema operativo Linux preferem os processadores da AMD para jogos.

Utilizadores de Linux na Steam preferem CPUs da AMD para jogar

Segundo o último relatório referente à utilização de hardware na Steam, a maioria dos utilizadores que usam o sistema operativo Linux preferem jogar com processadores da AMD. Os dados mostram que a utilização do CPU da empresa de Lisa Su entre os jogadores do sistema de código aberto já está perto dos 70%.

Tal como vemos na imagem seguinte, em concreto 67,15% dos utilizadores da Steam com Linux usam processadores AMD para jogarem na plataforma da Valve. E esta percentagem representa um aumento de 7,68% comparativamente ao mês anterior. Por sua vez, os restantes 32,84% dos jogadores com o SO opensource optam por CPUs da Intel.

Um dos fatores que certamente contribuiu para estes resultados é o facto de a consola Steam Deck, da mesma empresa, vir equipada com um SoC AMD. Para além disso, os processadores Ryzen da empresa norte-americana também têm sido cada vez mais usados entre os utilizadores Linux.

Quando olhamos para os resultados do mesmo período do ano passado, verificamos que 45% dos utilizadores Linux usavam processadores AMD na Steam, enquanto que a maioria, com 54%, usavam Intel. Já no início de 2023, esta participação era de 55% (AMD) e de 45% (Intel). Se quisermos uma comparação ainda mais expressiva, basta voltarmos no tempo e há 6 anos os processadores AMD encontravam-se apenas entre 18% dos utilizadores Linux.

Por outro lado, se nos virarmos para os utilizadores Windows na Steam, em junho de 2023, a participação da AMD é somente de 32% contra o domínio claro da Intel, com 68%.