Os rumores eram vários e estão agora confirmados. A Samsung apresentou o Galaxy S10 Lite e Note10 Lite! Estes smartphones oferecem especificações convincentes a um preço mais baixo, conheça os seus atributos.

Para além dos produtos em si, o seu design parece desvendar alguns traços que estarão presentes no futuro topo de gama Galaxy S11.

Os modelos “Lite” têm sido muito aclamados e a Samsung tem tirado partido dessa realidade. Ao incorporar componentes que proporcionam uma boa experiência de utilização a um preço mais baixo, os utilizadores são altamente cativados por estas ofertas.

Até ao momento não tínhamos visto nenhum modelo Lite das gamas de topo de 2019. Tal chegou agora em 2020, com os Samsung Galaxy S10 Lite e Note10 Lite a serem apresentados oficialmente ao mundo. Os rumores eram vários, a existência destes equipamentos era muito provável, sendo que agora é certa.

No quesito do design, estamos perante uma nova linhagem na Samsung – semelhante à estreada nos Galaxy A51 e A71 – e que vai ao encontro das fugas de informação relativas ao futuro Galaxy S11 a ser apresentado já no próximo mês.

As especificações do Galaxy S10 Lite e Note10 Lite

Tendo em conta que o seu preço é mais baixo, as especificações são naturalmente inferiores aos dos modelos de topo. Não obstante, a fabricante sul-coreana recheou os seus novos smartphones com argumentos de peso para a gama em que se inserem.

Os dispositivos Galaxy S e Galaxy Note têm correspondido às necessidades dos consumidores em todo o mundo. Estes dispositivos representam o nosso esforço contínuo para oferecer aos utilizadores inovações líderes de mercado, que vão desde o desempenho e energia, à inteligência e serviços. Os Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite irão possuir todas as funcionalidades e características chave que caracterizam a experiência com um Galaxy S e Galaxy Note.

| DJ Koh, Presidente e CEO da divisão de IT & Comunicação Mobile da Samsung Electronics

As semelhanças entre os modelos são várias: ambos contam com um design idêntico, painel tátil de 6,7 polegadas com sensor de impressões digitais por baixo do ecrã, bateria de 4.500 mAh com Super Fast Charging, câmara frontal de 32 MP com abertura f/2.2 e 128 GB de armazenamento interno.

Tais especificações são transversais a ambos os modelos. Não obstante, foram desenvolvidos para públicos diferentes e tal pode ser visto especialmente nas câmaras, no SoC e na memória RAM.

A Samsung não especificou qual o processador dos smartphones, mas em ambos os casos é um octa-core com funcionamento diferente. Não obstante, o do Galaxy S10 Lite apresenta uma litografia de 7 nm ao invés dos 10 nm do Note10 Lite. Ao nível da memória RAM também há diferenças, com o S10 Lite a trazer 8 GB de RAM e o Note10 Lite fica-se pelo 6 GB de RAM.

Naturalmente, o modelo pertencente à gama Note tem incorporada a exclusiva S Pen que não marca presença no Samsung Galaxy S10 Lite.

Diferenças estão também nas câmaras traseiras…

Apesar de terem ambos uma arquitetura de câmara tripla na traseira, há várias diferenças entre os sensores de ambos os smartphones!

O Samsung Galaxy S10 Lite tem uma câmara principal de 48 MP, Super Steady OIS e f/2.0 de abertura. Para além disso, conta ainda com uma ultra angular de 12 MP e uma lente Macro de 5 MP.

De outro modo, o Galaxy Note10 Lite tem uma câmara principal de 12 MP com f/1.7 de abertura e OIS. A acompanhar está uma ultra angular de 12 MP e um sensor telefoto com também 12 MP e ainda OIS.

O Samsung Galaxy S10 Lite estará disponível nas cores Branco Prisma e Preto Prisma com o PVP recomendado de 679,90€. Por outro lado, o Samsung Galaxy Note10 Lite estará disponível nas cores Prateado Aura e Preto Aura com o PVP recomendado de 629,90€. Estes dispositivos estarão em exposição na CES 2020 durante os dias 7 a10 de janeiro de 2020.

