Top 5 – Apps para melhorar o seu estudo em 2020

Com o ano a começar, vêm também os exames no ensino superior e mais um novo período para todos os outros estudantes do ensino obrigatório. Há que começar a olhar para o smartphone como uma ferramenta complementar ao estudo e não só como um passatempo e as aplicações certas farão a diferença.

Conheça a nossa seleção de apps novas ou recentemente atualizadas para o ajudar a estudar melhor.

5 Apps para melhorar estudo

Beelinguapp: Aprenda línguas com Audiobooks

Para quem quer aprender uma língua nova ou desenvolver ainda mais uma que já conheça, esta pode ser a ajuda perfeita. Assim, o aluno aprende ao seu ritmo, com ajuda de texto de áudio.

A app encontra-se disponível gratuitamente para as plataformas Android e iOS, com uma excelente avaliação dos utilizadores. Além disso, é indicada para toda a família.

SoloLearn: Learn to Code for Free

Também com uma classificação nas lojas de apps bastante boa, de 4,8 estrelas em 5, a SoloLearn destina-se, portanto, à aprendizagem de linguagem de programação para vários níveis de desenvolvimentos. Assim, pode ser utilizada por iniciantes, como por quem já é profissional da área, mas quer estar em constante evolução.

Homepage: SoloLearn

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 [Android] / 4,8 [iOS] Estrelas

Microsoft Math Solver

Recém chegada às lojas de aplicações está a Microsoft Math Solver. Esta app poderá ser a ajuda ideal para resolução de problemas matemáticos, desde a aritmética à álgebra, passando pela trigonometria e pela estatística.

Assim, basta escrever a equação a resolver no ecrã ou captar uma imagem e, rapidamente, obtém-se o resultado.

Homepage: Microsoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 [Android] / 4,9 [iOS] Estrelas

UStudy

Para quem anda à procura de um local ideal para estudar para os exames, esta é uma das apps pode dar uma ajuda. É certo que ainda se encontra em desenvolvimento, mas este mês está prometida uma grande atualização.

Homepage: AlfredoAndTheBoyz

Preço: Gratuito

ReadEra Premium – leitor de livros pdf, epub, word

Por fim, a sugestão vai para uma app ideal para quem gosta de ler e estudar no smartphone ou no tablet e quer ter tudo organizado. A ReadEra Premuim funciona como uma biblioteca para livros, documentos em formado .docx ou .pdf, e muito mais.

Esta biblioteca permite uma organização excelente, um leitor de conteúdos também bastante completo, no entanto, tem um custo associado. Mas numa altura em que se tenta reduzir o desperdício talvez seja um investimento bastante válido.

Homepage: READERA LLC

Preço: 11,99 €

Pontuação: 4,9 Estrelas

Instale ainda: