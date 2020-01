Dica: 2 formas simples de aceder à home do utilizador no Windows 10

Há muitos pequenos truques que podemos e devemos usar no Windows 10. São comandos ou acessos que normalmente desconhecemos e que nos abrem portas secretas deste excelente sistema operativo da Microsoft.

Um deles mostra como podem ter acesso direto à home do utilizador. Com um simples comando ou um atalho escondido temos acesso a esta área da nossa conta e onde por vezes precisamos de aceder. Conheça estas 2 formas simples de aceder à home do utilizador no Windows 10.

Apesar de não ser muito comum, por vezes precisamos de aceder à pasta principal da nossa conta do Windows 10. Esta está num caminho nem sempre simples de aceder, simplesmente porque não nos lembramos dele. Por isso, temos formas rápidas de o fazer. Conheça 2 das mais simples de usar.

#1 – Um comando dá acesso direto à home do utilizador

A primeira forma de o fazer não é permanente e obriga a memorizar um comando. Este não é, contudo, complicado, mas tem associado outro ainda mais simples de usar. Comecem então por chamar a janela de executar, com o atalho de teclado Win + R.

De seguida, e nesta caixa de comandos, devem escrever apenas %USERPROFILE%. Ao carregarem em OK, será aberta uma nova janela do explorador de ficheiros, diretamente na home do utilizador. Outra forma de o fazer é colocando apenas um ponto na caixa de comando. O resultado é o mesmo.

#2 – Um atalho no explorador de ficheiros do Windows 10

A segunda forma é mais permanente e recorre ao explorador de ficheiros do Windows 10. Vai criar um atalho que poderá ser usado a qualquer momento, sem limites ou restrições de qualquer ordem.

No explorador, do lado direito, só precisam de carregar com o botão direito do rato numa área sem qualquer pasta. Será mostrado um menu, onde devem escolher a opção Mostrar todas as pastas.

De imediato esta área ficará mais populada e na lista de novas pastas vai estar a que dá acesso à home do utilizador. Terá o nome deste e abre diretamente, nessa mesma janela, o acesso à pasta pretendida.

Posteriormente, e sempre que precisarem, só precisam de aceder a esta área para encontrar o atalho para essa pasta tão importante para o utilizador. Vai estar presente a qualquer momento e pronta a ser usada.

Mais uma vez fica provado que a Microsoft tem ainda muito para oferecer no Windows 10. Estes pequenos atalhos e opção elevam-no a um novo nível, tornando-o mais simples e mais intuitivo de usar por todos.