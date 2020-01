Pneu rebentado num buraco da estrada? Peça indemnização

Passou numa estrada com buracos e danificou um pneu? Calma, são danos materiais e até pode pedir indemnização! Quem circula nas estradas portuguesas apercebe-se que algumas estão degradadas. É preciso circular com cuidado, por questões de segurança rodoviária, mas também para não danificar o seu veículo.

Mas sabia que se passar num buraco na estrada que não estava sinalizado pode pedir indemnização?

Acidentes por buracos na estrada ou outras situações de má conservação do piso podem ser imputadas às autarquias ou outras entidades. Se, por exemplo, passou num buraco na estrada não sinalizado peça indemnização.

Pneu rebentado na estrada: Chame a polícia para elaborar o auto

Se tal acontecer, deve chamar de imediato as autoridades policiais ao local. Nesse momento deverá ser criado um auto com informações do local e rebentamento do pneu.

Este auto de notícia vai servir posteriormente para que o condutor possa apresentar uma queixa junto da autarquia ou outra entidade que seja responsável pela manutenção da estrada. No auto policial deve constar a data, local e como aconteceu o sinistro.

Toda a informação possível (incluindo fotos à estrada e aos estragos dos veículos que podem ser tiradas no local usando o smartphone), para anexar ao processo, é fundamental no caso de um acidente ter ocorrido devido ao estado da via de circulação estar em mau estado.

Se for o caso de uma faixa de rodagem com buracos que causam danos aos veículos, e que até já foi alvo reclamações, perante as quais as entidades já deveriam ter adotado diligências e não o fizeram, as hipóteses aumentam de ser indemnizado.

