Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos os máximos de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para estas fiquem o mais ricas e completas possíveis.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Como fazer login no Windows 10 sem password?

Boa tarde, quero saber como entrar no PC sem password? Uso Windows 10. Obrigado. Antero Ferreira.

Resposta:

Antero,

O que procura não é complicado de fazer, mas requer algumas alterações à conta que está a usar no Windows 10.

Provavelmente a conta que está a usar é uma conta Microsoft, o que impossibilita que seja usada sem autenticação.

Assim, deve primeiro converter essa conta para uma conta local. Esse processo foi já explicado antes e não é complicado de realizar. Veja estas instruções para saber como o fazer.

Com esse passo dado, é hora de retirar a password dessa conta. Escreva na caixa de pesquisa netplwiz e abra essa aplicação. De seguida, deve retirar a selecão da opção “Utilizadores devem preencer um nome de utilizador e palavra passe para usar este computador”.

Será pedido que coloque o seu nome de utilizador e a sua password (2 vezes), terminando com o normal OK. Carregue novamente em OK e está o processo terminado.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ligar e desligar automaticamente o wifi do smartphone?

Bom dia. Sabendo-se que fora de casa a procura constante de wireless se traduz em consumo elevado de bateria, sendo preferível até em termos de segurança usar dados móveis, como posso fazer para automatizar o meu

pocophone para desligar/ligar wireless automaticamente, quando saio e entro em determinada morada, obviamente tendo a localização ligada? Há alguma app que faça isso? Ou terá de ser outro processo e nesse caso, qual? Obrigado João Cortez

Resposta:

João,

O que pede pode ser realizado com uma simples app e o seu smartphone. Já a explorámos várias vezes e podemos comprovar que é simples de fazer.

Com a app IFTTT pode realizar tudo o que pretende, tanto o desligar do Wi-Fi como o processo inverso. Claro que isso ao chegar a sua casa.

Não temos uma receita direta para lhe dar, mas sim várias que pode explorar para conseguir a que quer para si:

Veja estes 3 artigos e vai conseguir realizar o que pretende. Claro que pode explorar e criar as suas próprias ações/receitas.

[Respondido por Pedro Simões]

Com ou sem antivírus, como manter o meu Mac protegido?

Boa tarde:

Sendo seguidor do vosso site já há alguns anos, e apreciando a forma como respondem às questões postas no vosso consultório Pplware; tenho uma questão que gostaria de colocar e saber a vossa opinião. Ora, sendo ainda um utilizador de Windows 7, e uma vez que o suporte se aproxima do fim, tomei a decisão de me mudar para um Mac. A minha questão tem a ver pois, com o possível antivírus a usar num Mac, ou outros programas que sejam convenientes usar para o proteger. Já sei que, me vão referir que a segurança começa na forma como o utilizador usa o computador, e claro que estou de acordo; de qualquer das formas um descuido ou um imprevisto podem sempre estar ao virar da esquina. Gostava pois que me dessem a vossa opinião sobre o uso ou não de antivírus, e no caso de aconselharem, qual será o mais indicado. Da mesma forma, relativamente a outro tipo de programas que possam defender o Mac de surpresas desagradáveis. Ou melhor; de uma forma abrangente, qual a melhor forma de defender um Mac, tendo em conta os perigos actuais e aqueles que se prevêm para um futuro próximo, pois parece-me que os Macs são cada vez mais visados a ataques e se prevê que continuem a ser cada vez mais visados. Desde já agradeço antecipadamente a vossa atenção. Os meus cumprimentos e continuação de bom trabalho. Francisco Ribeiro

Resposta:

Francisco,

A mito de que o macOS é inviolável e completamente seguro tem desapacido nos últimos anos. É um sistema com falhas, como outro qualquer, e que a Apple atualiza de forma recorrente para impedir que estas se propaguem.

No entanto, este é um sistema com elevados padrões de segurança e com ferramentas que protegem os utilizadores e os seus dados.

Em muitos anos de utilização do macOS, em muitas versões, nunca me deparei com uma situação de problemas de segurança. Claro que tenho medidas simples e que uso como regras obrigatórias.

Quanto às medidas a seguir, recomendamos que mantenha todas as opções de segurança ativas, como a Firewall, o FileVault ou o GateKeeper.

Tenha também o cuidado de usar apenas apps vindas de fontes seguras, em especial oriundas da loja da Apple.

De resto, só tem mesmo de seguir as regras mais básicas como ter cuidado com os links que abre, os ficheiros que recebe da Internet e os dispositivos externos que liga ao seu Mac.

Verá que estas medidas, apesar de serem restritivas, não vão interferir na utilização do macOS.

[Respondido por Pedro Simões]

Como partilhar um disco na Internet?

Bom dia, Tendo em conta a minha necessidade de acesso aos meus dados, em vários lugares, e por vezes dados demasiado pesados para armazenar em drives que ao final do mes ficam caríssimas, vi que dava para partilhar disco do meu computador para ter acesso em qualquer local, como posso realizar isso? Muito Obrigado! Bernardo Henriques

Resposta:

Bernardo,

Tem duas formas de fazer o processo que permite a partilha de um disco na Internet. Terá sempre de ter algum trabalho, mas é compensador.

O primeiro é a partilha de um disco, numa caixa USB, através da ligação ao router da sua operadora. A maioria dos routers que estão a ser disponibilizados têm essa opção presente, sendo simples de configurar.

A segunda opção, mais trabalhosa, passa pela criação de um NAS.Pode fazê-lo com um PC antigo ou um simples Raspberry Pi, recorrendo a um software como o FreeNAS ou o Owncloud.

Depois disso, e por razões de segurança, deve criar uma VPN para aceder à sua rede e assim controlar quem e como aceder aos seus ficheiros.

[Respondido por Pedro Simões]

Uma dúvida simples de Excel, quem ajuda?

Bom dia, tenho uma pequena duvida no excel não estou a conseguir ir buscar dados a outro livro de excel e colocar numa linha tipo caixa de seleção e esta ir actualizando conforme vá actualizando o outro livro

conseguem me ajudar? Com os melhores cumprimentos, Rui Estácio

Resposta:

Rui,

Para fazer referência a células de outro livro de Excel, apenas precisa de indicar nome/caminho do livro, nome da folha e as células que pretende.

Por exemplo, para fazer referência às células A1:A10 da folha “Folha1” do livro “Livro1”, deve colocar:

=[Livro1.xlsx]Folha1!$A$1:$A$10

Se tiver dúvidas de como fazer isso, pode utilizar um recurso do próprio Excel. Para o fazer, basta primeiro selecionar a célula onde vai querer a referência e escrever ‘=’, depois ir a Ver > Mudar de Janela > escolher o livro onde quer ir buscar dados e, por fim, selecionar esses dados. A referência será automaticamente construída.

Depois, sempre que os dados forem atualizados no livro externo, também serão atualizados no local onde está essa referência.

[Respondido por Hugo Cura]

Como conseguir acesso a licenças OEM da Microsoft?

Boa tarde Não sei se me podem ajudar, mas aqui vai. Estou em vias de abrir uma loja de informática para venda de portáteis e pcs usados, irei fazer também manutenções. A minha questão é, para estar dentro da lei e não usar software pirata, como é que faço quando for necessário instalar um Windows ou um office? As empresas têm contratos em que lhes permite ter acesso a um número de chaves de ativação? Há empresas que instalam o mesmo Windows em vários pcs, mas de uma forma não legal. Podem ajudar? Atenciosamente, Pedro Praça

Resposta:

Pedro,

A par com as opções de licenças isoladas de produtos Microsoft, como as que encontramos à venda nas lojas, existem opções de licenciamento por volume. Os preços são naturalmente mais atrativos e, dependendo das quantidades em que possa estar interessado (para utilização na sua empresa), pode realmente compensar. Veja mais informação aqui:

No entanto, se a sua ideia é fornecer um produto licenciado a um cliente seu, para utilização doméstica, o licenciamento por volume não é a solução, já que não será para usar pela sua empresa. Neste caso, a solução passará por ter de fornecer uma licença isolada, onde pode até fazer revenda de produtos Microsoft. Pode contactar a Microsoft Portugal a partir desta página para ter mais informações:

Note que a instalação de um Windows ou Office sem licença, não é considerada uma instalação “pirata”, simplesmente porque está previsto um período de utilização experimental. As imagens de instalação podem ser adquiridas gratuitamente, de forma legal.

Em todo o caso, há sempre a opção de sugerir uma chave OEM que pode ser adquirida por um preço muito mais em conta, no URcdkeys por exemplo:

Ainda que seja completamente legal, depois a faturação desse produto a um cliente seu é que pode ficar complicada, porque não terá fatura do produto que revendeu. Não será a melhor solução.

[Respondido por Hugo Cura]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de recepção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve