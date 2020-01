Escolhas Pplware 2019

O ano de 2019 chegou ao fim. Foi mais um ano repleto de novidades a nível tecnológico e também de afirmação de muitas que haviam começado a surgir anos antes. No Pplware acompanhámos todos os lançamentos, analisámos o que de melhor se colocou no mercado e, infelizmente, assistimos também a alguns fracassos.

Agora, chega o momento de eleger aquilo que, para nós, mais se destacou ao longo de 2019. Foram avaliadas, de forma criteriosa, uma série de categorias de produtos hardware, software e serviços Web e eleitos os que, do nosso ponto de vista, foram os que mais se destacaram.

Hardware

Computador Pessoal: Apple MacBook Pro 16″

Foi já no final do ano que a Apple lançou o seu novo MacBook Pro de 16″. Com ele chegou um novo processador, melhores altifalantes e, claro está, um ecrã maior.

Sem qualquer dúvida, este foi o computador pessoal que mais se destacou no decorrer do ano, sendo um dos mais poderosos computadores portáteis atualmente disponíveis no mercado.

Smartphone: iPhone 11 Pro Max

Ainda que esta escolha não tenha sido unânime, a verdade é que o iPhone 11 Pro Max foi o vencedor de smartphone do ano. O lugar esteve renhido com o Huawei Mate 30 Pro, que apenas não venceu por conta de todas as questões que atrasaram o seu lançamento em muitos mercados e, ainda por cima, por chegar sem serviços Google.

Há que referir que o iPhone 11 Pro Max se destacou essencialmente pela sua capacidade fotográfica, com um avançado modo noturno, e criação de vídeo. Além disso, a autonomia melhorou substancialmente face a modelos mais antigos. Quanto ao desempenho, esse, claro, é indiscutível.

Tablet: Apple iPad 10,2″ (7ª geração)

E eis que este parece ter sido o Ano da Apple. De facto foi. A concorrência em geral fez um bom trabalho, mas a Apple foi a marca que se soube reinventar mais. O seu novo iPad de 10,2 polegadas é uma ferramenta única de trabalho, que está a ser cada vez mais a opção para muitos criativos.

Consola: Nintendo Switch Lite

Não há dúvidas que a Nintendo Switch é uma das melhores consolas lançadas nos últimos anos. No entanto, a Nintendo não se ficou pelo primeiro conceito e lançou um ainda mais acessível e versátil: a Nintendo Switch Lite.

Este conceito recebe assim o prémio de Escolha Pplware de 2019 na categoria Consolas.

Wearables: Xiaomi Mi Smart Band 4

Apesar do sucesso que foi o Apple Watch Series 5, o grande destaque no mundo dos wearables vai para a Mi Smart Band 4. A Xiaomi, este ano, lançou finalmente a sua Mi Band a cores, com um preço bastante acessível e ainda mais fiável em termos de monitorização de exercícios.

Por esses motivos, a Mi Band 4 foi um dos grandes sucessos de vendas de smartbands em todo o mundo.

Veículos Elétricos: Tesla Cybertruck

O ano de 2019 girou muito em torno dos carros elétricos. Claramente que esta é uma área que está a atrair cada vez mais curiosos e empresas a atuar nesta área.

A Tesla recebe claro o seu destaque na área e o Model 3 foi sem dúvida um dos carros do ano. O Porsche Taycan não pode ficar esquecido, no entanto, o título de escolha Pplware recai sobre aquele que acabou por ser o mais icónico de todos os lançamentos no mundo do veículos elétricos: o Tesla Cybertruck.

Inovação: Samsung Galaxy Fold

O Samsung Galaxy Fold demorou a chegar ao mercado, mas no fundo representou aquilo que muitas marcas anseiam ter no mercado. Em resumo, um smartphone poderoso com o tal ecrã dobrável.

A Samsung, com muitos contratempos, foi a marca que o melhor o soube fazer. Mas apesar da inovação, será este um conceito vencedor? Veja a nossa lista até ao fim!

Software

Produtividade: Bem-estar digital

O bem-estar digital não é propriamente uma novidade do ano de 2019. No entanto, foi neste ano que houve uma maior atenção para este recuso, aplicado não só aos smartphones, mas também a outros dispositivos com que interagimos no nosso dia-a-dia.

Passar o dia agarrado às redes sociais, ao YouTube ou aos jogos já está mais que provado que não é bom para a produtividade, portanto há que encontrar um equilíbrio e serviços como o Bem-estar digital poderão fazer toda a diferença.

SO para PC: Windows 10

O Windows 10 continua a ser o sistema operativo para PC que mais se destaca. Há cada vez mais utilizadores de computador a instalar este sistema que continua a ser um dos mais versáteis.

SO para smartphone: Android 10

O Android e o iOS são sempre os dois sistemas operativos que se destacam neste universo. Ambos foram capazes de oferecer aos utilizadores grandes inovações nas suas últimas versões, no entanto, a Apple teve um pequeno contratempo com inúmeros bugs a surgir aquando do seu lançamento.

Jogo: FIFA 20

FIFA 20 revelou-se um verdadeiro sucesso de vendas em 2019. Uma vez mais ficou provado que a EA continua a saber consquistar os seus fiéis jogadores.

No entanto, como este é um segmento riquíssimo, há que destacar outros dois grandes títulos do ano: Outer Wilds e Call of Duty: Modern Warfare.

Serviços Web

Cloud: Google Drive

O Google Drive apresenta-se como uma das soluções gratuitas mais completas e fiáveis do mundo de armazenamento Cloud, essencialmente no mundo da fotografia.

Redes sociais: TikTok

Por muito que o Instagram tenha crescido no último ano, sendo uma das plataformas favoritas dos utilizadores de redes sociais e de criadores de conteúdo, a verdade é a TikTok teve um boom incrível em 2019. Assim, TikTok é a nossa Escolha do ano.

Música: Spotify

A febre dos podcasts veio trazer uma nova vida ao Spotify. Além de música, os utilizadores podem ouvir, na mesma plataforma muito conteúdo relacionado com os mais variados temas. Não é propriamente uma novidade, mas sem dúvida que 2019 foi o ano dos podcasts.

Vídeo: Netflix

Algumas das melhores produções de filmes e séries continua a pertencer à Netflix. A plataforma de streaming poderia este ano ter sido destornada pela HBO Portugal, pela Disney+ ou pelo Prime, no entanto, o serviço continua a ser o melhor para os consumidores portugueses.

Comunicação: WhatsApp

As conversas via WhatsApp receberam este ano que passou grandes novidades. Além disso, o número de utilizadores continua a aumentar e a sua fiabilidade faz com que hoje esta seja uma plataforma para comunicar com amigos, família e até para avançar com muitos negócios.

As marcas do ano

3º lugar: Google

A Google surge no pódio como marca do ano devido a todo o seu desenvolvimento contínuo em soluções de inteligência artificial. Sabemos que esta é tecnologia do futuro e para muito tem contribuido o trabalho desta gigante das pesquisas.

Além disso, o seu papel junto dos consumidores, com hardware e software sempre em constante evolução continua a ser de extrema importância e 2019 trouxe consigo grandes desenvolvimentos.

2º lugar: Huawei

A Huawei teve um ano difícil no mundo da tecnologia. A guerra pelo 5G e as divergências comerciais entre os Estados Unidos e a China, fizeram com que a marca se tivesse que reinventar. O facto é que, apesar do medo que se instalou entre os consumidores, a Huawei continuou a crescer no mercado e a colocar soluções satisfatórias para todos.

Além disso, o lançamento de dois dos melhores smartphones da atualidade, com características ao nível fotográfico únicas voltou a definir a marca como uma das mais relevantes do mercado. Nem o afastamento dos serviços Google do mais recente modelo de topo da marca parece ter afetado a relação da marca com o mundo.

1º lugar: Apple

Não há dúvidas que 2019 foi um ano de glória para a Apple. A empresa no ano passado nem sequer fez parte do pódio das nossas escolhas. No entanto, todos os lançamentos, principalmente ao nível de hardware, foram certeiros e realmente inovadores!

Começamos por destacar o smartphone do ano, o iPhone 11 Pro Max. Mas para que este smartphone ofereça a melhor experiência de utilização existem gadgets que a marca não esqueceu e que estão intimamente ligados ao iPhone, nomeadamente o Apple Watch Series 5 e os AirPods Pro, que trouxeram novidades de peso aos seus segmentos.

Os computadores e tablets foram também melhorados, recordando o iPad 10,2″, o MacBook Pro de 16″ e até o Mac Pro que tanto deu que falar pelo seu design.

Desastre tecnológico

Samsung Galaxy Fold

Pois bem, a inovação do ano acaba por cair no desastre tecnológico do ano e os motivos são claros.

A Samsung conseguiu oferecer um smartphone com ecrã realmente dobrável. Mas recuemos ao mês de fevereiro, quando a marca anunciou o seu Samsung Galaxy Fold.

Depois deste lançamento, muitos foram os criadores de contéudo a receber o Fold em fase de testes e as críticas não tardaram.

Do entusiasmo, ao fracasso: Galaxy Fold não conquistou

Começaram os testes com o Samsung Galaxy Fold e as notícias não podiam ser piores

Assim, em pouco tempo a Samsung estava a anunciar o adiamento do lançamento do smartphone ao mercado para melhorar o ecrã, alvo de muitas críticas.

Chegamos então a setembro e parece que, finalmente, existe um Fold pronto. É colocado à venda na Coreia do Sul (inicialmente) e a marca anúncia um sucesso de vendas. É colocado à venda em Portugal, em dezembro, e mais um sucesso de vendas… não revelando, no entanto, números concretos.

Apesar disso, as críticas continuam por parte de muitos analistas. O mais caro smartphone da marca, tal como pudémos comprovar, não foi criado com os mais requintados materiais de construção, e o ecrã não é de todo perfeito. De resalvar que o conceito parece-nos incrível, o desempenho é de topo, mas o caminho para a perfeição ainda parece ser longo.

Queremos saber a sua opinião: concorda com as nossas escolhas? Que outras faria?