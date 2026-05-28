Xiaomi alarga ecossistema em Portugal com novos wearables e áudio de nova geração

A Xiaomi apresentou globalmente a sua mais recente linha de produtos focada na expansão do ecossistema inteligente, trazendo para o mercado nacional novidades em smartwatches, pulseiras desportivas e dispositivos de áudio. Os novos equipamentos chegam com a promessa de oferecer uma experiência mais integrada no quotidiano dos utilizadores, adaptando-se a diferentes rotinas e estilos de vida.

Xiaomi Watch S5 46 mm: elegância e desempenho no pulso

O grande destaque nos wearables vai para o Xiaomi Watch S5 46 mm, um relógio inteligente que combina funcionalidades avançadas de monitorização de fitness e saúde com um design leve. O dispositivo apresenta uma estrutura central em aço inoxidável premium, com um peso de apenas 46 gramas e um perfil ultrafino de 10,99 milímetros.

A marca aposta na personalização ao disponibilizar lunetas opcionais em aço inoxidável, cerâmica e carbono forjado, além de várias opções de braceletes com acabamentos em pele. O ecrã AMOLED de 1,48 polegadas conta com molduras 40% mais finas e alcança um brilho máximo de 2500 nits, garantindo uma excelente legibilidade sob luz solar intensa.

Equipado com o sistema operativo Xiaomi HyperOS 3, este smartwatch garante uma ligação perfeita com smartphones e permite a integração com o ecossistema smart home através do Xiaomi Home. No campo da autonomia, a bateria Surge de 815 mAh oferece até 21 dias de funcionamento em utilização moderada.

Ao nível das funcionalidades, uma das principais novidades é o dispositivo integrar melhorias ao nível de hardware e software. O Modo Passion, capaz de detetar gestos de celebração e festejos e convertê-los em dados mensuráveis, como a frequência cardíaca, as calorias gastas e o número de comemorações.

O relógio inclui mais de 150 modos desportivos, um sensor de frequência cardíaca atualizado com 98,4% de precisão e um sistema GNSS dual-band. Para o descanso, a Xiaomi introduziu relatórios de sono desenvolvidos em colaboração com organizações internacionais de referência, como a World Sleep Society. O Xiaomi Watch S5 46 mm chega ao mercado com um preço a partir de 179,99€.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: monitorização avançada em formato compacto

Para quem procura um formato mais leve e fino, a Xiaomi Smart Band 10 Pro traz um ecrã AMOLED de 1,74 polegadas com brilho máximo até 2000 nits, mantendo uma espessura de apenas 9,7 milímetros e um peso de 21,6 gramas. Fabricada com uma nova geração de alumínio de alta resistência, a pulseira alberga uma bateria de 350 mAh que, em conjunto com um chipset de baixo consumo, proporciona até 21 dias de autonomia.

A precisão da frequência cardíaca foi elevada para 98,2% graças a um módulo PPG atualizado, somando-se mais de 150 modos desportivos, incluindo um novo modo de pista e melhorias no ciclismo. O algoritmo Sleep 2.0 também foi aperfeiçoado para monitorizar com maior rigor a eficiência do sono e a variabilidade da frequência cardíaca.

No âmbito do bem-estar feminino, destaca-se a parceria estabelecida com a Clue, uma aplicação líder mundial de acompanhamento do ciclo menstrual. Com a compra do dispositivo, as utilizadoras têm acesso a uma oferta de três meses do Clue Plus, sendo que as utilizadoras podem ainda combinar os dados de saúde e bem-estar recolhidos pela smart band com informações mais aprofundadas sobre saúde menstrual disponibilizadas pela Clue.

Outro ponto forte é a conectividade dual, suportando o emparelhamento simultâneo com um smartphone Xiaomi e um iPhone, centralizando as chamadas e mensagens de ambos os ecossistemas na mesma pulseira. O modelo standard está disponível em Midnight Black, Glacier Silver e Lavender Pink, existindo ainda uma versão NFC com uma edição especial em Ceramic. O preço começa nos 79,99€.

Xiaomi Buds 6: áudio de alta resolução e cancelamento de ruído

No segmento de áudio de topo, os auscultadores semi-in-ear Xiaomi Buds 6 destacam-se pela integração de um driver dinâmico de 11mm com triplo íman e um diafragma banhado a ouro de 24 quilates, que aumenta em 30% a sensibilidade dos agudos.

A qualidade sonora é refinada pela equipa Harman Golden Ear, introduzindo os modos Harman Master e Harman AudioEFX. Isto além de suportar a tecnologia Qualcomm aptX Lossless para áudio de alta resolução sem perdas e áudio espacial independente. Cada auricular pesa 4,4 gramas e adota um design ergonómico concebido para reduzir a pressão no ouvido.

Para garantir chamadas de voz percetíveis, o sistema de redução de ruído por inteligência artificial com três microfones e malha acústica faz a sua parte. Reduz até 95 dB de ruído ambiente e mantém a nitidez da voz mesmo com vento até 12 m/s.

O ANC dispõe ainda dos modos Balanced e Deep para ajuste ao meio envolvente. Pela primeira vez, estes auriculares ganham compatibilidade com as redes de localização Apple Find My e Google Find Hub, facilitando a descoberta do estojo em caso de perda. Os Xiaomi Buds 6 estão disponíveis nas cores Graphite Black, Pearl White, Titan Gray e Nebula Purple, com um preço fixado a partir de 129,99€.

Xiaomi Sound Play: som portátil com atmosfera imersiva

A fechar as novidades está a coluna portátil Xiaomi Sound Play, um dispositivo revestido a tecido que recorre a uma linguagem de design premiada com o Red Dot Award. Equipada com um sistema de som de alta potência de 18W, a coluna foi pensada tanto para ambientes interiores como para momentos ao ar livre.

Na parte superior exibe um efeito de espelho infinito, complementado por iluminação ambiente na base com os seus cinco efeitos de cor e três modos dinâmicos, permitindo personalizar a componente visual. Ao nível das ligações, a tecnologia True Wireless Stereo permite emparelhar duas unidades como canais independentes.

O modo Party com Auracast eleva a experiência ao suportar a sincronização de até 100 colunas compatíveis em simultâneo. Construída para resistir aos elementos, a Xiaomi Sound Play conta com certificação IP68 de resistência à água e ao pó. A bateria de 2600 mAh assegura até 14 horas de reprodução contínua e pode ser totalmente carregada em duas horas e meia. Disponível em Black, White, Green e Purple, este modelo chega aos canais oficiais com um preço de partida de 49,99€.