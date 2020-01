Dica: Saiba como mudar para uma Conta Local no Windows 10

O Windows 10 está criado para estar constantemente ligado à Internet. Esta interligação é de tal forma que até as contas dos utilizadores são autenticadas na Microsoft e os dados sincronizados.

Claro que ainda existem os tradicionais métodos, que mantêm todos os dados locais e sem qualquer sincronização. Hoje explicamos como converter uma conta do Windows 10 para uma conta local, sem perder nenhum dado ou ficheiro.

Uma mudança que pode fazer no Windows 10

Quando o Windows 10 é instalado, tudo é feito para que o utilizador use uma conta Microsoft. As contas locais existem, mas nem sempre estão visíveis como opção. Assim, tudo fica alojado remotamente e sem eventuais perdas de dados.

Mas muitos utilizadores preferem manter os seus dados locais e sem estarem na Cloud. Por isso, o Windows 10 permite que a conta do utilizador seja migrada para uma Conta Local, num processo simples e rápido para o utilizador.

Basta mudar para uma Conta Local para ter os dados no PC

Comecem por abrir as Definições do Windows 10, acedendo depois à opção Contas. Aí dentro devem escolher o separador As suas informações. Nesta área vão encontrar os dados da conta do utilizador e em especial a opção Iniciar sessão numa conta local em alternativa.

De seguida, será mostrada um pop-up onde o utilizador é alertado para o que vai perder caso faça a mudança que está a iniciar. Em especial destaca-se o sincronismo entre dispositivos, de todos os dados do utilizador.

Algo que os utilizadores podem fazer facilmente

De seguida será pedido ao utilizador que defina alguns pontos da sua nova conta. Deverá indicar o nome de utilizador pretendido, bem como a palavra-passe a ser usada. Esta deve ser repetida para garantir que está correta.

É ainda pedido que seja indicada uma dica para a palavra-passe que acabou de definir. Esta será usada quando o utilizador tiver problemas com a palavra-passe e precisar de a recuperar.

A Microsoft facilit aque seja feito este passo no seu sistema

O processo será terminado neste passo. O Windows 10 vai pedir ao utilizador que avance com o processo. Vai lembrar que deverá guardar todo o seu trabalho antes de dar o passo final em todo este processo.

Ao clicar em Terminar sessão e concluir, o utilizador sairá da sua conta de utilizador. De seguida irá tratar de todo o processo de criação da conta e da mudança dos dados para a nova conta criada.

Este é um processo simples e que não deverá trazer problemas ao utilizador. Bastará fazer esta migração uma vez para que a Conta Local fique ativa e com todos os dados presentes, sem perder qualquer informação.

Mais uma vez fica claro que a Microsoft mesmo querendo que os utilizadores usem as suas contas, deixa a porta aberta para contas locais e sem acesso remoto. Há muito que se perde neste passo, mas para alguns é mais importante ter os dados na sua máquina.