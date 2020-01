A Xiaomi tem estado em destaque no mundo dos smartphones e alinhou, tal como outras gigantes do segmento, no desenvolvimento de um smartphone futurista, o Mi MIX Alpha. No seu caso, tem ecrã 360º que percorre quase todo o smartphone.

No entanto, a empresa chinesa deu agora a conhecer que não irá colocar à venda o Mi MIX Alpha no prazo inicialmente estipulado. Apesar disso, a Xiaomi reforçou que a intenção de o lançar no mercado mantém-se!

No passado mês de setembro, a Xiaomi apresentou o Mi MIX Alpha. Este smartphone destaca-se pelo seu conceito futurista com um ecrã 360º e, consequentemente, um design que deixou vários entusiastas deslumbrados!

A Xiaomi estava a trabalhar neste smartphone desde 2016, sendo que era esperado que chegasse ao mercado ainda em 2019. Durante a apresentação, foi referido o mês de dezembro para o lançamento desde smartphone futurista.

Tal veio a não se concretizar, sendo que a própria fabricante chinesa confirmou isso junto da imprensa internacional.

Assim sendo, qual o futuro do Mi MIX Alpha?

Ainda junto da imprensa internacional, a Xiaomi – para além de confirmar o adiamento do lançamento – falou ainda dos seus planos relativamente ao Mi MIX Alpha. A sua intenção é enviar o smartphone futurista para o mercado, mas não especificou uma nova data.

Para além disso, os motivos que motivaram este adiamento continuam desconhecidos. Provavelmente estarão relacionados com dificuldades na implementação da tecnologia ou na produção do smartphone. Tal aconteceu igualmente com a Samsung no Galaxy Fold e com a Huawei no Mate X.

Apesar disso, o smartphone já tinha estado presente na loja online da marca chinesa no passado mês de dezembro, mas era dado como indisponível.

Este smartphone futurista, para além do seu design, destaca-se ainda pelas especificações de topo! O SoC é o Qualcomm Snapdragon 855+, tem conectividade 5G e câmara principal com sensor de 108 MP.

