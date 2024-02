Teste de autonomia real com 11 carros elétricos. Qual será o mais eficiente?

Os carros elétricos estão a invadir as estadas na Europa. Sim, sobretudo na Europa, pois no resto do mundo, ainda se duvida muito que a eletrificação ganhe terreno aos combustíveis fósseis. Contudo, no velho continente a regra é apostar (a qualquer custo) na eletrificação. Bom, além do preço, um argumento que trava os potenciais consumidores é a autonomia. Para termos uma ideia, real, do que as marcas oferecem, vejamos um teste de autonomia com 11 carros elétricos.

11 carros elétricos a competir pela maior autonomia

Concordará connosco que os quilómetros que podem ser percorridos por um carro elétrico (com a bateria cheia, claro) são um dos principais argumentos tanto para os adeptos como para os detratores destes veículos de emissões zero. Para percebermos melhor este argumento, quase sempre depreciativo, um canal automóvel promoveu um desafio entre os 11 automóveis elétricos do momento. O objetivo era ver até onde podiam ir antes de ficarem sem autonomia.

Escolheram para a edição de 2024 deste mega teste, a Grande Raccordo Anulare (GRA) de Roma, uma estrada oficialmente conhecida como autoestrada A90. E foi nesta estrada circular que testaram os 11 automóveis de diferentes países. Havia representantes italianos, alemães, americanos, coreanos, japoneses e chineses, todos conduzidos ao mesmo tempo.

Conforme referem no seu vídeo, a GRA tem 68,2 km de comprimento e "envolve" a cidade de Roma como um anel. O limite de velocidade é de 130 km/h, que passa a 110 km/h em algumas secções e túneis. Mas o tráfego, que é sempre muito intenso, raramente permite conduzir de acordo com o Código da Estrada.

Todos os veículos de ensaio viajaram com o controlo da climatização a uma temperatura de 22 graus Celsius e no modo Auto, com as janelas fechadas e no modo de condução "Normal". Apenas o condutor se encontrava em cada automóvel, ligado por rádio ao centro de controlo móvel.

Um das regras obrigava todos os carros a circularem a cumprir ao máximo as regras de trânsito e usarem a energia até atingirem 5% de carga. Quando atingissem esse valor, interrompiam o teste, deixando a GRA para se dirigiram à estação de carregamento mais próxima para recarregar.

Estes foram os automóveis em competição

Os 11 automóveis escolhidos para o teste de consumo de 2024 foram todos lançados recentemente no mercado e estão posicionados em diferentes segmentos, por tamanho ou preço.

Eis os protagonistas ensaiados:

Resultados de acordo com a autonomia

Os carros do ensaio comparativo percorreram distâncias entre 243 e 571 km.

O Lucid Air, o carro que foi mais longe antes de atingir 5% da capacidade da bateria, percorreu 7,9 voltas ao GRA, apoiado por uma bateria com uma capacidade real de 112 kWh, uma aerodinâmica muito favorável e pneus especialmente concebidos para modelos elétricos, como o Pirelli Elect. Seguiram-se o Tesla Model 3 e o BMW i5 com 498 km e 489 km, respetivamente.

Como é fácil de adivinhar, o aumento do tamanho da bateria também aumenta a distância percorrida, embora com desvios em relação à autonomia declarada no ciclo de homologação WLTP entre 16 e 40%.

Em termos de fidelidade aos dados homologados, o melhor desempenho foi o do BMW i5, que com 81,2 kWh de capacidade real percorreu 489 km (6,8 voltas à GRA) em vez dos 582 km declarados. No entanto, em média, independentemente do modelo, a autonomia real foi cerca de 28% inferior à autonomia declarada.

Esta situação deve-se às características irrealistas do ciclo de homologação: as acelerações são muito suaves, o teste é efetuado num banco de rolos em condições climáticas ideais (temperatura fixa de 23 °C) e a duração do teste é de apenas 23 quilómetros.

Tesla Model 3 não dá hipótese no que toca à eficiência

Globalmente, a autonomia é proporcional à capacidade da bateria. Mas o que dizer da eficiência global? É evidente que há ainda outras variáveis a considerar no que respeita a este fator.

Um automóvel com mais energia à sua disposição pode facilmente percorrer mais distâncias, mas o consumo para percorrer uma determinada distância também deve ser tido em conta para o avaliar de forma mais abrangente.

Nesta classificação específica, o melhor em termos de eficiência foi o Tesla Model 3: 15,1 kWh por 100 km, confirmando que a Tesla se destaca sempre nesta área.

O pódio foi ocupado pelo Hyundai IONIQ 6, segundo com 15,5 kWh por 100 km, e pelo BMW i5, com 16,6.

Mais abaixo, o Fiat 600e, com 18,1 kWh/100 km, o BYD Seal (18,3), o Jeep Avenger (18,5), o Volkswagen ID.7 (19,3) e o supercarro americano Lucid Air (19,3). A fechar a lista estão o enorme Kia EV9 (21,4 kWh/100 km), o Toyota bZ4X (25,7) e o Lexus RZ (26,3).