Com o aparecimento dos carros elétricos, muitas empresas viram uma oportunidade de tirar da gaveta ideias que podem ser revolucionárias... ou apenas parvas! Este projeto pode gravitar entre estas duas fronteiras. Chama-se Daihatsu me:MO e é um minicarro elétrico modular que pode ser personalizado com uma variedade de peças impressas em 3D. Se não estiver satisfeito com o que tem... imprima outra coisa qualquer!

Daihatsu me:MO é um conceito... interessante!

O me:MO é um pequeno veículo urbano do fabricante japonês de automóveis Daihatsu que pode adaptar-se ao estado de espírito ou às fases da vida do seu proprietário. O que é interessante é que este mini veículo modular elétrico a bateria pode ser personalizado com várias peças impressas em 3D para lhe dar um aspeto único e renovado, conforme necessário.

De acordo com a marca, o me:MO introduz um sistema modular para componentes interiores e exteriores, permitindo não só modificar o design, mas também garantir a sustentabilidade do veículo a longo prazo. Esta inovação permite-nos criar automóveis com estilos adaptáveis e experiências agradáveis que se adequam a diferentes fases da vida.

Sob o lema "redefinir a relação entre os automóveis e as pessoas", o me:MO é um dos quatro veículos conceptuais que o fabricante automóvel apresentou no Salão da Mobilidade de Tóquio.

Personalizável até ao osso

O me:MO é um veículo elétrico muito compacto de duas portas com 2955 mm de comprimento, 1475 mm de largura e 1590 mm de altura. A distância entre eixos total é de 1985 mm.

A Daihatsu conseguiu esta flexibilidade construindo o me:MO com uma estrutura modular para os seus componentes interiores e exteriores, permitindo modificações que vão além da estética superficial e abrangem a forma fundamental do veículo. Esta estratégia leva à criação de um automóvel com uma vida útil alargada, uma vez que pode ser personalizado para se adequar a diferentes fases da vida do seu proprietário, mantendo sempre um sentido de estilo e prazer.

Segundo a Daihatsu, o me:MO esforça-se por proporcionar uma experiência dinâmica aos seus proprietários. Permite que os condutores façam ajustes em tempo real ao design do veículo para melhor se adaptar às suas necessidades em evolução. O interior do me:MO é adaptável de forma única, suportando configurações de um só lugar para condutores individuais e opções de lugares alargados para quem tem necessidades familiares.

A Daihatsu não forneceu pormenores sobre o motor, a bateria e a autonomia do me:MO. Se alguma vez for produzido como veículo urbano, espera-se que tenha um sistema de propulsão moderadamente potente e uma autonomia decente, de até 160 km.