Elon Musk elogia estratégia da Ford para o mercado de elétricos… apesar das perdas

A Ford revelou os seus resultados financeiros com perdas significativas no segmento de carros elétricos. Elon Musk que é uma peça fundamental em toda a evolução do mercado automóvel, acredita que, apesar das perdas, a Ford está a ter uma estratégia inteligente.

Elon Musk deixou algumas palavras encorajadoras direcionadas à Ford, depois da empresa voltar a apresentar resultados com perdas significativas associadas aos seus carros elétricos. A verdade é que esta realidade é quase transversal à maioria das empresas que está a passar por toda a transição que o mercado e os governos estão a impor.

A maioria destas empresas vende EVs com prejuízo ou com uma margem ligeiramente positiva e compensa com os seus negócios de veículos a gasolina até ao momento em que possam aumentar e melhorar as margens.

A Tesla, liderada pelo magnata, é a grande responsável por toda a mudança de paradigma no setor automóvel e hoje pode também gabar-se dos lucros que tem com os seus elétricos. Atualmente, os carros Tesla são vendidos com uma margem bruta de 15 a 25% e uma margem operacional líquida de aproximadamente 10%.

Pela primeira vez desde a separação da sua unidade de negócios de veículos elétricos (Model e), a Ford detalhou dados financeiros por trás dos seus programas de carros elétricos e confirmou que o seu negócio de veículos elétricos está a gerar margens negativas de 40%.

No Twitter, Meet Kevin divulgou alguns destes resultados financeiro da Ford dando os parabéns a Elon Musk e à equipa. Em resposta, Elon Musk falou das dificuldades em lançar uma nova linha de veículos, "especialmente quando há grandes mudanças de tecnologia". Disse ainda que considera que em geral a "estratégia da Ford com EVs é inteligente".