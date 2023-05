Depois de vários anos a crescer de forma acelerada, a Apple abrandou nos seus resultados trimestrais. Este é um movimento que era esperado, mas que ainda assim coloca a empresa num patamar único. O primeiro trimestre de 2023 volta a mostrar-se calmo, mas sustentado pelas vendas do iPhone e dos Serviços da Apple.

Apple voltou a abrandar nas receitas e nos lucros

Foi há pouco que a Apple revelou novamente os seus valores para um trimestre. A gigante de Cupertino mostrou um período que se mostrou de abrandamento financeiro. Assim, temos uma receita trimestral de 94,8 mil milhões de dólares, uma queda de 3% face ao ano anterior. O lucro líquido do trimestre foi de 24,16 mil milhões de dólares.

Estes valores mostram que a Apple teve resultados mistos em toda a sua panóplia de serviços e de hardware. Uns dispararam novamente, mas outras ficaram abaixo do esperado pela Apple e pelos próprios analistas do mercado, que esperavam um pouco mais em algumas áreas.

iPhone e Serviços salvaram mais um trimestre

Assim, e pela positiva, temos as vendas do iPhone, que voltaram a crescer, tendo aumentado 2%, atingindo agora 51,3 mil milhões de dólares. Isso representa um novo recorde de vendas, mesmo com o lançamento do último iPhone a ter sido lançado em setembro do ano passado.

A reforçar este lado positivo, temos a vertente de serviços da Apple, que tem crescido nos últimos anos. Neste trimestre temos um novo máximo com 20,9 mil milhões de dólares de receita, o que significa um aumento de 5% quando comparado com o valor do ano passado.

Vendas dos Mac e do iPad desapontaram o mercado

Por outro lado, e pela negativa, temos as vendas dos Mac, que é de todas a mais significativa. Este hardware da Apple caiu 31% em termos de vendas, ficando agora nos 7,2 mil milhões de dólares. O iPad seguiu o mesmo caminho e caiu também 13%, ficando-se pelos 6,7 mil milhões de dólares.

Por fim, e na categoria wearables/home, que contempla produtos como os AirPods, Apple Watch e a linha HomePod, tema uma queda de menos de 1%. Isso mostra que esta é uma categoria que mesmo abrandando conseguiu cumprir o que era esperado.

Estes não são valores que a Apple poderia querer para este ou qualquer outro trimestre. Refletem um abrandamento do mercado e a falta de novidades da empresa nos Mac, mas, ao mesmo tempo, mostra a vitalidade de produtos como o iPhone ou os seus serviços, que não param de crescer.