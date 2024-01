Dacia cresce 47% em Portugal e continua a ser a marca preferida dos clientes particulares

Depois de um ano histórico em 2022, a Dacia manteve a tendência de sucesso no mercado automóvel em Portugal. O crescimento de quase 50% reforçou a sua quota de mercado para 6,6%, sendo a quarta marca mais vendida no nosso país e líder de vendas a clientes particulares.

Em 2023, a Dacia completou 15 anos de presença oficial em Portugal e continuou a trajetória de crescimento acentuado, depois de um ano histórico, em 2022. Aí, atingiu uma quota-recorde e tornou-se a marca preferida dos clientes particulares portugueses.

Nos últimos dois anos, praticamente um em cada cinco portugueses escolheram um Dacia quando decidiram comprar um automóvel novo!

Em números, no ano passado, foram vendidos 15.058 automóveis Dacia, em Portugal, entre Veículos de Passageiros e Veículos Comerciais Ligeiros, o correspondente a um crescimento de 47% face a 2022.

A Dacia foi a 4.ª marca mais vendida no país, com uma quota de mercado de 6.60% (7.42% se considerado apenas o mercado de Veículos de Passageiros), ficando a sete unidades do 3.º lugar do mercado. Ao mesmo tempo, consolidou o estatuto de marca mais vendida em Portugal, a clientes particulares, com 7511 unidades registadas (uma quota de 17.67%).

Modelos Sandero e Duster foram os preferidos dos portugueses

Os portugueses receberam a gama Dacia de braços abertos e os resultados que a marca apresenta para os modelos Sandero e Duster comprovam-no.

Com 6424 unidades comercializadas, em 2023, o Dacia Sandero foi o segundo automóvel mais vendido em Portugal e o modelo preferido pelos clientes particulares, com um total de 4012 unidades, correspondente a uma quota de 9.76%.

A configuração Stepway do Sandero é a mais escolhida pelos portugueses, representando 60% das vendas do modelo.

O Dacia Duster surgiu logo atrás do Sandero no mercado de particulares, com 1957 unidades vendidas (quota de 4.76%), e manteve o estatuto de líder do segmento C e do sub-segmento C-SUV.

Por outro lado, o Dacia Jogger viu os seus argumentos reforçados, com uma versão equipada com uma motorização híbrida. Mais de 4700 Jogger já foram vendidos desde o seu lançamento, em Portugal, em 2022.

No ano passado, foram vendidas 2949 unidades do Dacia Jogger, um crescimento de 360% face a 2022, com a versão de sete lugares a representar 93% das vendas. As versões topo de gama do modelo representaram 70% das vendas.

Gama GPL ganha espaço

Confirmando a validade da aposta do Grupo Renault nas versões Bi-Fuel a gasolina e GPL, a gama Eco-G da Dacia voltou a registar um crescimento no total de vendas da marca. Em 2023, 57% das unidades vendidas foram versões Eco-G (um crescimento de 14% face a 2022), com a percentagem a subir até aos 61% se considerarmos apenas as motorizações a combustão interna (excluindo vendas de elétricos).

Ou seja, cerca de seis em cada 10 Dacia vendidos em Portugal estão equipados com motorizações Eco-G a gasolina e GPL, reduzindo custos de utilização e impacto ambiental, sem prejudicar o prazer de condução.

O fenómeno Dacia Spring continua

Em apenas dois anos completos de comercialização, o Dacia Spring já vendeu mais de 2400 unidades, em Portugal, sendo responsável pela subida da Dacia ao quarto lugar de vendas no segmento dos automóveis elétricos. Em 2023, o Spring continuou a ser o automóvel elétrico mais vendido a clientes particulares, com 562 unidades, a que correspondeu 15.40% de quota de mercado, mais do dobro do segundo modelo mais vendido.

O Dacia Spring é o símbolo da democratização da mobilidade elétrica. Um SUV compacto, de vocação essencialmente urbana (mas não só), surpreendente na agilidade, na robustez, no espaço que proporciona aos quatro passageiros e nos reduzidíssimos custos de utilização.

Escreveu a Dacia, em comunicado.

Novos Duster e Spring lideram lista de novidades em 2024

O ano de 2023 foi o melhor de sempre da Dacia no mercado português. Só por escassas sete unidades é que não terminou no pódio das marcas mais vendidas, mas foi a líder incontestada entre os clientes particulares, enquanto o volume de vendas e o crescimento no segmento do Bi-Fuel justificam, plenamente, a aposta na tecnologia. A viagem que temos feito tem sido incrível, sobretudo se pensarmos que, há apenas três anos, a marca era apenas a 14.ª mais vendida no país.

Disse José Pedro Neves, diretor-geral da Dacia Portugal.

O ano de 2024 é encarado pela Dacia Portugal com otimismo. A nova geração do Duster vai estar disponível a partir de maio, enquanto o novo Dacia Spring chega ao mercado no final do primeiro semestre de 2024.

Por sua vez, o aguardado Dacia Bigster vai ser revelado, no Salão Automóvel de Paris, em outubro. Também os modelos Sandero, Sandero Stepway e Jogger vão beneficiar de importantes evoluções ainda no primeiro semestre deste ano.