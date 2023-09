Novíssimo Scénic da Renault: um SUV familiar 100% elétrico e com 620 km de autonomia

O IAA Mobility 2023, em Munique, está a ser palco da estreia do aguardado Scénic E-Tech da Renault. Com esta proposta, a fabricante passa a contar com três novos atores na história do segundo maior segmento da Europa.

O Renault Mégane abriu o caminho e, agora, é a vez do Scénic se reinventar e assumir o protagonismo da nova geração de modelos elétricos da fabricante. O novíssimo Scénic E-Tech 100% elétrico entrou em cena, hoje, pelas portas do IAA Mobility 2023, em Munique, e chegará ao mercado em 2024.

Esta máquina foi totalmente concebida a pensar nas famílias e na sua necessidade de viajar livremente e em segurança. Além disso, integra-se no plano estratégico a que a fabricante chama Renaulution: "é elétrico, atual, repleto de tecnologias úteis e intuitivas, e concebido de forma mais sustentável".

Scénic da Renault chega com imagem renovada e adaptado ao presente

A história do Scénic é escrita há 27 anos, tendo sido lançado em 1996 e revolucionado, na altura, o mercado, enquanto primeiro monovolume compacto da história automóvel europeia. Por curiosidade, o nome abrevia "Safety Concept Embodied in a New Innovative Car".

Considerando que os hábitos de viagem das famílias e as suas exigências, relativamente à segurança, se alteraram, com o tempo, a Renault procurou que o Scénic acompanhasse essa evolução. Assim sendo, o renovado modelo continua a querer ser o carro principal de uma família, fiável para longas viagens aos fins de semana e nas férias.

Aliás, a autonomia de 620 km (ciclo WLTP) indica exatamente essa vontade de se ajustar às longas distâncias.

É o primeiro automóvel familiar elétrico concebido de forma mais sustentável e preocupa-se com o bem-estar dos seus passageiros e com o mundo que o rodeia. É o automóvel familiar do futuro, hoje.

O Scénic E-Tech dará à Renault três ofertas distintas no segmento dos SUV compactos, juntando-se ao novo Austral e ao Arkana.

Esta novidade que estamos a conhecer, hoje, no IAA Mobility 2023, será construída sobre a plataforma CMF-EV da Aliança Renault-Nissan e, embora a distância entre eixos seja pequena (2780 mm), relativamente à média do segmento, o seu espaço é considerável.

A Renault decidiu arrojar com o seu novo modelo 100% elétrico

Uma bateria compacta, que fornece até 87 kWh e liberta ainda mais espaço no interior do automóvel, permitindo um aproveitamento ideal das proporções. Mais ainda, o motor debita até 160 kW (o equivalente a 220 cv).

O interior é confortável para todos os passageiros e o teto plano (e de vidro Solarbay, que permite alternar entre opaco e transparente) tornam-no mais espaçoso. O sistema multimédia OpenR Link inclui mais de 50 aplicações para que as famílias possam planear a sua viagem sem esforço e desfrutá-la ao máximo.

Por sua vez, o sistema Multi-Sense da Renault permite ajustar a experiência do utilizador e a interface homem-máquina (HMI), privilegiando a personalização: inclui um modo de condução "Personal" que permite micro-ajustes de suspensão, travagem regenerativa e aceleração. Além deste, dispõe de outros modos como o Sport, Eco e Comfort.

A sua assinatura sonora é resultado da parceria da Renault com o compositor Jean-Michel Jarre.

O Scénic E-Tech é o primeiro modelo elétrico da gama Renault a integrar o acabamento Esprit Alpine, que lhe confere um caráter desportivo.

Os pormenores aerodinâmicos incluem puxadores das portas embutidos, jantes de 20 polegadas com inserções que reduzem a área de superfície e barras de tejadilho de baixo perfil.

Este automóvel familiar 100% elétrico é mais inventivo, mais generoso e mais adequado ao seu tempo do que nunca. Está a levar o desenvolvimento sustentável e a segurança para novos patamares. O novo Scénic E-Tech elétrico é montado em França, na fábrica ElectriCity de Douai, e abre um novo caminho para uma mobilidade mais ecológica, mais segura e mais vanguardista.

Partilhou Fabrice Cambolive, CEO da Renault.

Serão disponibilizadas duas baterias, uma com 60 kWh e uma autonomia superior a 420 km, e outra com 87 kWh e uma autonomia superior a 620 km.

Mais, estarão disponíveis dois motores elétricos: um de 125 kW (170 cv), com uma velocidade máxima de 150 km/h e um tempo de 0-100 km/h de 9,3 segundos, e outro de 160 kW (220 cv), com uma velocidade máxima de 170 km/h e um tempo de 0-100 km/h de 8,4 segundos.

A Renault afirma que a densidade energética das baterias é 6% superior à do Megane E-Tech, utilizando a química de níquel-manganês-cobalto da LG Chem.

Os preços deste renovado Renault Scénic E-Tech 100% elétrico serão conhecidos em 2024.