Cybertruck da Tesla é um desastre de construção? Peças voam durante a condução

Elon Musk, depois de uns testes de condução, mostrou-se desiludido com a construção da sua pickup. Esta desilusão será agora maior depois de peças voarem em plena estrada. Veja o vídeo.

O Cybertruck da Tesla está quase pronto para entrar em produção, mas os veículos de testes poderão estar com vários problemas de construção. Depois do alerta de Elon Musk, agora um destes veículos terá sido apanhado numa situação perigosa. Aparentemente, a tampa da roda soltou-se da pickup no meio do trânsito, atingindo outro veículo.

As tampas de roda aerodinâmicas da Cybertruck tem designs muito arrojados, pelo que já foi revelado, mas ainda estarão a ser projetadas para produção, para melhorar o desempenho na condução.

As tampas aerodinâmicas das rodas são um benefício importante porque podem aumentar a eficiência em 5 a 10%. Isto é particularmente bom para um veículo elétrico, porque mais eficiência significa que há menos consumo de bateria durante as viagens.

O vídeo foi captado por outro proprietário de um Tesla com a função dashcam, que usa as câmaras do piloto automático do carro (e um cartão SD fornecido pelo motorista) para gravar constantemente as imagens à volta do veículo.

O incidente aconteceu em São Francisco, na autoestrada 101, relativamente perto da fábrica da Tesla em Fremont e numa área onde os Teslas são muito populares. O Cybertruck em questão não tinha indicação de “Release Candidate” que já tinha sido visto recentemente.

A tampa da roda é apenas uma peça de plástico presa aos raios da roda subjacente. É relativamente leve, por isso é improvável que cause danos significativos a outros carros. Mas um objeto a voar na estrada é sempre um perigo.

Até hoje, este tipo de tampas aerodinâmicas que estão nos carros da Tesla a circular diariamente milhares de quilómetros nunca foram notícia como um problema, mas dadas as questões levantadas pelo próprio dono da empresa, a Tesla poderá atrasar ainda mais a produção e disponibilidade da Cybertruck para responder às exigências do mercado e segurança nas estradas.