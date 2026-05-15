Samsung prepara funcionalidade para acabar com o vício no TikTok nos seus smartphones

A Samsung está a preparar uma nova funcionalidade no One UI 9 pensada para ajudar os utilizadores a reduzir o tempo passado em aplicações como TikTok, YouTube ou Instagram. A novidade aposta numa abordagem diferente das tradicionais limitações de utilização e pode tornar-se uma das ferramentas mais úteis contra o consumo excessivo de conteúdos curtos.

Samsung aposta numa abordagem diferente

A próxima grande atualização da Samsung promete trazer uma funcionalidade focada na concentração e no controlo digital. Ao contrário dos habituais temporizadores que bloqueiam totalmente uma aplicação após determinado período, esta nova opção segue uma estratégia mais subtil.

A funcionalidade chama-se "Gestão de rede para concentração" e foi descoberta recentemente no One UI 9. O objetivo passa por limitar o acesso à Internet em aplicações específicas, impedindo que continuem a carregar conteúdos depois de atingido um determinado limite de utilização.

Em vez de apresentar mensagens de bloqueio ou alertas constantes, o sistema simplesmente corta a ligação à Internet da aplicação escolhida. Isto significa que apps como TikTok, Instagram, YouTube ou até alguns jogos deixam de conseguir atualizar conteúdos, vídeos ou publicações.

Na prática, o utilizador pode continuar a abrir a aplicação, mas deixa de conseguir navegar normalmente. A sensação criada é semelhante a uma falha de rede ou a uma ligação lenta, algo que leva muitas pessoas a abandonar naturalmente a app.

Além disso, será possível definir horários específicos e limites diários personalizados. Por exemplo, o utilizador poderá configurar o TikTok para ficar sem acesso à Internet entre as 18h00 e as 21h00, ou impedir o carregamento de vídeos após determinado tempo de utilização.

Uma solução pensada para combater o consumo excessivo

A Samsung parece ter identificado um comportamento comum entre os utilizadores de redes sociais. Muitas vezes, basta uma interrupção no carregamento de vídeos para que a pessoa perceba quanto tempo já passou a fazer scroll sem parar.

Com esta funcionalidade, a marca sul-coreana pretende precisamente provocar esse momento de "despertar". Em vez de obrigar o utilizador a fechar a aplicação, cria uma barreira indireta que reduz a vontade de continuar a consumir conteúdos.

Para já, a funcionalidade foi identificada nas versões de teste do One UI 9, a próxima grande atualização da interface da Samsung baseada em Android. A distribuição deverá começar nos próximos meses, inicialmente nos modelos mais recentes da marca.

Ainda não existe uma data oficial para a chegada da novidade a todos os equipamentos compatíveis, mas tudo indica que será uma das funcionalidades em destaque da atualização.

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