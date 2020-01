Quando foi apresentado em setembro, o Mate 30 Pro da Huawei deixou todos com uma vontade de o testar. Este prometia ser o smartphone do ano, muito por tudo o que a marca colocou dentro da sua embalagem, mas em especial pela excelente qualidade fotográfica prometida. Contudo, existiam os problemas com a Google, mas isso era secundário.

Agora, e depois de algum tempo de incertezas, este excelente smartphone chega a Portugal. O Pplware já o testou e traz agora tudo o que precisam saber sobre o Mate 30 Pro.

Huawei Mate 30 Pro: O melhor que o dinheiro pode comprar?

Quando lançou o Mate 30 Pro, a Huawei deu continuidade ao que tinha apresentado nos seus smartphones. Para além de um excelente conjunto de hardware, a marca chinesa reforçou principalmente a qualidade da fotografia, tornando-o num vencedor neste campo.

Com 4 câmaras dedicadas à fotografia, dificilmente perderá o pódio nos próximos. Além disso, a marca colocou uma mão cheia de outros trunfos.

É também incontornável a questão que tem com os EUA e que a impede de usar os serviços e as apps da Google. Mesmo sendo este um fator que poderá levantar algumas dúvidas, a verdade é que a Huawei facilmente encontrou uma alternativa.

Portanto… sim, podemos usar um smartphone Huawei sem serviços Google e as principais apps vão estar presentes.

Novo Mate 30 Pro vem recheado de tudo

Lançado em setembro, o Mate 30 Pro só agora chega ao nosso país. Já tem batido recordes de vendas em alguns países onde está já a ser comercializado, em especial na China, onde em minutos atingiu números de vendas que levaram a que esgotasse. Este é um excelente indicador, que mostra bem a sua posição num mercado cada vez mais competitivo.

É difícil não reparar no Mate 30 Pro e nas suas linhas. A marca chinesa resolveu inovar e levar mais longe alguns dos seus conceitos. Assim, temos uma máquina que já poderia ter eclipsado outras, mas que peca apenas num ponto. Já devia estar no nosso mercado, a bater recordes de vendas e a mostrar o que tem de melhor.

Agora que já o podemos comprar, ainda que de uma forma diferente do habitual, a Huawei tem de ajustar a um mercado Android “com determinados hábitos”.

Claro que não é a questão Google que deverá ser impedimento para esta escolha. Tudo está lá presente ou é simples de conseguir, mesmo para os menos conhecedores. Há uma loja que em breve terá tudo!

Um design que o coloca no topo da sua categoria

Dissecando cada elemento, vemos que o Mate 30 Pro tem tudo para agradar aos seus utilizadores. Um ecrã único, de excelente qualidade, câmaras fotográficas de topo e uma bateria que dura muito mais do que o esperado.

É curioso como a Huawei conseguiu resolver algumas situações que poderiam ser uma limitação. Falamos, por exemplo, da ausência dos botões de volume. Estes são agora por software e simples de usar. Basta um toque na lateral e eles surgem.

O notch, que muitos não gostam de usar, está presente, mas passa despercebido. Aqui temos não apenas as câmaras para selfies, mas também os elementos 3D para o reconhecimento facial. Não é exageradamente grande.

Outro elemento de destaque são as suas câmaras traseiras. Estes 4 elementos dispostos em círculo, apesar de dominarem a parte posterior, não são intrusivos. Tudo está enquadrado e sem exageros.

Ecrã altera por completo a usabilidade, e ainda bem

Há já algum tempo que a Huawei tem apostado em ecrãs diferentes. Estes têm ganho curvaturas nas bordas, alargando assim a área de utilização e dando ao utilizador uma forma diferente de usar o smartphone.

No Mate 30 Pro isso não mudou e foi levado a um novo nível. Ao pegarmos neste smartphone, notamos logo que é mais fácil de usar, graças a termos o ecrã mais próximo dos dedos.

Sendo um ecrã OLED, com uma resolução FHD+ (2400 x 1176) torna-se melhor que o modelo anterior. As imagens são mais claras e mais nítidas.

A sua forma acaba por trazer uma mudança, como referimos antes, nos botões de volume que agora são chamados com 2 toques nas laterais do ecrã.

A fotografia continua a deslumbrar

Falar de fotografia nos smartphones e não referir a Huawei é impossível. A marca tem apostado forte nesta área, sempre em parceria com um líder mundial, a Leica. O Mate 30 Pro não deixa cair estes créditos.

Neste smartphone encontramos então, atrás, 4 câmaras fotográficas. Falamos de: 1 câmara Wide (40MP, f/1.6, OIS, sensor RYB) + 1 câmara Telephoto (3x zoom, 8MP, f/2.4, OIS) + 1 câmara Ultrawide (40MP, f/1.8) + 1 câmara 3D ToF.

A qualidade da fotografia é excelente, mesmo para quem gosta de apenas apontar e fotografar. Não é novidade a qualidade, mas é novidade o salto qualitativo.

No campo do vídeo, o Mate 30 Pro decerto volta a dar cartas. Contamos com um slowmotion surpreendente de 7680 fps, gravação a 4K de 60 fps e timelapse a 4K.

Especificações de topo para uma máquina única

Claro que para sustentar todas estas qualidades únicas, a Huawei não podia deixar o hardware de topo de lado. Para isso voltou a reunir o que de melhor tem no mercado e que consegue produzir.

No centro desta máquina temos o Kirin 990, um SoC criado pela marca e que ombreia com qualquer proposta da concorrência. Este SoC está no topo da lista dos melhores do ano.

Juntamos a isso 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, para permitir correr todas as apps com toda a folga e armazenar as muitas fotografias que forem tiradas. Este armazenamento pode ser expandido até 256 GB com cartões NM.

Claro que o software é importante e por isso temos o Android 10, com a EMUI 10 presente. Temos assim o que é mais moderno aliado a uma simplicidade de utilização única.

Uma bateria que parece não ter fim

Por fim, e porque nenhum destes elementos funciona sem energia, a Huawei voltou a marcar posição. A bateria do Mate 30 Pro parece não ter fim, sendo muito rápida de carregar.

Na base temos uma bateria de 4500 mAh, que é mais que suficiente para nos dar mais de 24 horas de utilização. Está adaptada ao smartphone e não se nota a sua presença no equipamento.

Há ainda que contar com alguns pontos muito positivos. Este smartphone pode ser carregado já com o Huawei SuperCharge, que atinge um máximo de 40 W. Se os modelos anteriores eram rápidos, este consegue ser ainda superior.

Por fim, contem ainda com o carregamento sem fios. O Huawei SuperCharge debita 27 W de carga. Há ainda o carregamento inverso sem fios, para alimentar os Freebuds ou outros equipamentos.

Alguém deu pela falta da Google?

Falar do Mate 30 Pro e não referir a Google é impossível. Este smartphone marca o início de uma era em que a Huawei dá uma mudança radical. Abandona, de forma forçada, o domínio da Google e reforça a sua loja de apps.

Esta já existia, mas ainda de forma tímida. Agora, fruto da situação atual, naturalmente que cresceu. Há cada vez mais programadores a publicarem ali as suas propostas, com as grandes empresas a seguirem o rumo.

Claro que todo este ecossistema fica reforçado com a chegada dos HMS (Huawei Mobile Services), que vão muito mais além das simples apps. Quer criar uma plataforma aberta e que seja alternativa a todas as que existem atualmente para smartphones.

É um esforço grande, mas que a Huawei abraçou como sendo necessário e até benéfico. Os utilizadores têm ainda mais escolha e um lugar seguro onde encontrar as suas apps.

Se estas não estiverem ali, existem muitos mais sítios onde as encontrar, com um grau de segurança grande e sem problemas. Basta saber procurar.

É muito simples ter o software no Mate 30 Pro

Claro que a Huawei não deixou os utilizadores entregues a si mesmos e quem ligar o seu Mate 30 Pro pela primeira vez vai conseguir ter tudo o que tinha no seu smartphone anterior. Todas as apps, todos os dados e as configurações transitam entre os smartphones.

Recorrendo ao já conhecido Phone Clone, será possível copiar na íntegra os dados, as apps e principalmente toda a informação presente.

Este é um processo simples, direto e requer apenas que os 2 telefones estejam presentes. Com a leitura de um simples código QR tudo é iniciado, sem qualquer necessidade de configuração ou ação do utilizador.

Quem pretender, pode escolher de forma detalhada o que quer passar. É aconselhado que tudo seja transferido para que, por exemplo, até as redes Wi-Fi surjam automaticamente configuradas.

Uma loja com cada vez mais apps úteis

Quem quiser no futuro encontrar as suas apps preferidas, pode fazê-lo ainda de forma certamente mais simples. A Huawei AppGallery está recheada de apps e de informação, e dificilmente não irão encontrar o que procuram. Por agora são mais de 45 mil aplicações disponíveis nesta loja e mais de 390 milhões de utilizadores ativos.

Tudo está organizado de forma simples, intuitiva e de fácil acesso. Depois, é só escolher instalar e desfrutar de tudo o que as apps escolhidas oferecem. Este será o caminho da Huawei e similarmente dos próximos smartphones da marca.

Também o esforço da marca em Portugal neste campo tem existido. Há cada vez mais ofertas, em áreas tão distintas como as notícias, a banca e até serviços do estado. Sim, a app da chave móvel digital e a id.gov.pt já estão lá disponíveis para instalar.

No futuro próximo muitas mais ofertas vão chegar, trazendo as apps que precisa. E, claro, há sempre formas de instalar as apps preferidas que ainda ali não estejam disponíveis.

O Mate 30 Pro vale mesmo a pena?

Esta é, curiosamente, uma resposta que era de difícil dar até há poucos dias. Tudo o que rondava este smartphone parecia trazer problemas. As notícias mostravam que era um sucesso, mas as condicionantes falavam mais alto.

A verdade é que depois de o usar e testar durante alguns dias, todos esses medos e confusões desapareceram. Este é um excelente smartphone, com uma enorme qualidade fotográfica e com hardware de topo.

Expande as linhas mais tradicionais da Huawei para novos campos e revela-se simples de usar, ainda que com uma aura de tecnologia de ponta associada. Dá gosto usar uma máquina destas.

Com alguns pormenores únicos, destaca-se pela originalidade e pela grande inovação. O controlo de som e até a deteção 3D da mão para controlo do ecrã são exemplos pefeitos disso.

É possível fazer scroll ou captar uma imagem mostrando apenas a mão. Vai até mais longe e acompanha a cabeça do utilizador ao rodar o ecrã se o detetar de lado.

Se pensarem na questão da Google, então esse deixa de ser um problema. As apps estão presentes e podem ser instaladas. O que não funcionar assim, tem sempre a alternativa viável do browser.

Dificilmente não irão encontrar a app que precisam e se assim for, há de certeza outra alternativa que podem usar facilmente. Tudo o que precisam está presente e pronto a usar.

Onde posso comprar o Mate 30 Pro? Já chegou a Portugal?

Para trazer o Mate 30 Pro para Portugal, a Huawei tomou uma abordagem diferente. Não pretende massificar este smartphone e por isso usará a sua lista de contactos de clientes para o anunciar. Quem tiver o seu email registado irá receber o convite para o comprar quando chegar a Portugal, no dia 8 de janeiro.

Estejam também atentos à comunidade Huawei Portugal no Facebook (acompanha também o nosso grupo) pois lá vão ter uma forma simples de o comprar. As unidades disponíveis vão ser limitadas pelo que é importante que marquem desde cedo a vossa vontade de o adquirir.

Terá um preço de 1.099 euros e estará disponível em prateado, o que certamente agradará a muitos. Mais tarde, posteriormente, a marca trará o Mate 30 Pro noutras cores. Quem o comprar até 31 de janeiro, recebe uma oferta de 300 euros para compras na loja Huawei.

Este é um smartphone que era já devido para o nosso país. A Huawei optou por tentar tudo para o trazer da melhor forma possível, o que aparentemente conseguiu. Chega agora a Portugal o smartphone da Huawei mais desejado do mercado.

O Huawei Mate 30 Pro numa galeria fotográfica