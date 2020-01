Nos dias de hoje é cada vez mais comum termos câmaras de vigilância nas nossas casas. Estas integram-se de forma única com os assistentes virtuais e permitem que sejam consultadas em qualquer lugar.

A Xiaomi já entrou neste mercado e tem algumas propostas certamente bem atrativas. O problema é que estas têm uma falha grave de segurança e por isso, a Google retirou-lhes o acesso aos seus serviços, em especial ao seu Assistente.

Novos problemas para a Xiaomi

Apesar de disseminadas pelas casas, as câmaras inteligentes têm níveis de segurança muito baixos. Acabam facilmente na Internet a difundir as imagens dos seus donos, algo que ninguém quer e sobretudo que dificilmente conseguem controlar.

Se muitas vezes os problemas estão nas configurações aplicadas, noutras têm causas bem diferentes e muito mais preocupantes. É esse o caso da Xiaomi, que perdeu agora acesso aos serviços da Google por culpa de um relato de problemas graves de privacidade.

As câmaras estão a violar a segurança mais básica

O caso que deu início a este processo surgiu inesperadamente no Reddit, reportado pelo utilizador /r/Dio-V. Afeta uma Xiaomi Mijia 1080p Smart IP Security Camera e do que se sabe, esta está ligada a um Google Home.

O problema é que em vez de ver as imagens da sua câmara Xiaomi, este utilizador tem estado a ver imagens de outras. Estas surgem algumas vezes em vídeo e outras em imagens estáticas. Do que revelou, ambas estão com as versões mais recentes de firmware e foram igualmente compradas novas.

A Google bloqueou o acesso ao seu Assistente

Para impedir a propagação deste problema e a perda de privacidade, a Google já tomou medidas preventivas. Bloqueou o acesso de todas as câmaras ao seu assistente virtual, impedindo assim que este problema grave se propague a outros equipamentos e a outros utilizadores.

A Google também já está em contacto com a Xiaomi para detetarem o problema e posteriormente para o resolver. Até lá, e durante a correção do problema, as câmaras da Xiaomi vão estar impedidas de usar os serviços da Google.