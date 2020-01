Buskill: Afinal a segurança máxima do Linux está num simples cabo USB

Apesar da segurança ser um tema cada vez mais presente, muitos só olham para os efeitos da segurança na Internet. Há muitas outras vertentes onde esta tem de ser aplicada, em especial na segurança física dos equipamentos.

Esta verdade é universal, mas poucos a encaram como necessária, pelo menos até serem alvo de um roubo. Foi para evitar estas situações que surgiu o Buskill. Este cabo USB trata de toda a segurança física no Linux sem grandes complicações.

Buskill, a segurança máxima no Linux

Esta é uma novidade que foi agora apresentada e é fruto da genialidade de um simples engenheiro de software. Por norma investimos muito para estarmos protegidos quando estamos fora do nosso ambiente. Falamos de VPNS, de redes seguras e até de processos de autenticação de 2 fatores.

Claro que nada disso serve se alguém passar e simplesmente roubar o portátil e fugir. Nesses casos é até prejudicial todas essas portas seguras, uma vez que simplesmente deixam qualquer atacante entrar e roubar os dados.

Tudo está num simples cabo USB

É então que surge o Buskill, um dispositivo magnético que está ligado a qualquer porta USB. Se este for interrompido então a segurança entra em campo e pode agir de várias formas. O seu criador disponibiliza 3 scripts que permitem ativar a proteção de ecrã, formatar a máquina ou simplesmente eliminar pastas importantes.

Apesar de indicar que não pretende vender o Buskill, o seu criador dá a todos a possibilidade de criarem o seu. Por apenas 20 ou 45 dólares, é possível criar estes dispositivos. Basta uma pen USB, um cabo USB, um mosquetão e um interruptor magnético USB.

A parte física é das mais importantes

Com todos estes elementos e as instruções, será simples criar um Buskill facilmente para aumentar a proteção. A parte dos scripts deve também ser feita pelos utilizadores, para que incidam sobre as pastas ou os elementos que querem apagar.

Esta é uma forma simples e muito interessante de garantir a segurança física. Sobrepõem-se a todos os elementos que nos habituámos a ver e que pensamos serem essenciais para estarmos protegidos. Esta é a segurança que sabemos precisar e que nem sempre nos lembramos de ativar.