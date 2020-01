A Google foca nos seus Pixel todos os desenvolvimentos que faz no Android e nas suas apps. São estes os primeiros a receber as atualizações e ainda têm alguns exclusivos de excelente qualidade.

O problema é que são também estes a receber em primeira mão os problemas e as falhas. Foi precisamente isso o que aconteceu com a última atualização. Sem qualquer razão, os ícones das apps desaparecerem do ecrã principal dos Pixel.

Um problema chato para a Google resolver

Tudo aponta para que a chegada deste problema tenha sido a atualização de segurança da Google de dezembro. Desde essa altura que as queixas começam a acumular-se, revelando os problemas com o launcher da Google. Este aparenta não ter nenhum problema, até que comece a ser usado.

É nessa altura que a situação descrita começa a surgir, com as apps a perderem os ícones colocados no ecrã principal. Tudo parece normal, com o nome das apps presentes, mas simplesmente os ícones desaparecem do ecrã.

Os ícones das apps estão a desaparecer do ecrã principal

Curiosamente, e novamente sem qualquer explicação, os ícones regressam e ficam disponíveis para serem usados. Há utilizadores que conseguem rever posteriormente esta situação com alguns recuando no ecrã com os gestos que agora o Android 10 fornece para substituir os botões físicos.

O problema parece estar limitado aos equipamentos da Google, da linha Pixel. Deverá estar no Pixel Launcher e a própria Google já está a par do problema para o resolver em breve.

Os Pixel são aparentemente os únicos afetados

Não é um problema grave, mas bastante incomodativa, em especial quando se instalam novas apps. Quem o tem reportado tem revelado que está principalmente presente após os reinícios dos smartphones da Google.

Sabe-se que a Google tem já o problema identificado e que muito em breve o deverá resolver. Esta correção irá chegar com a atualização de janeiro do Android 10, que para além deste problema irá corrigir outras questões de segurança, entretanto encontradas.