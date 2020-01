Vai fazer contrato com a NOS? Já sabe o que é a FIS?

A partir de hoje a NOS passa a disponibilizar aos seus clientes a FIS – ficha de informação simplificada. O objetivo é mostrar, de forma simples e curta, toda a informação contratual relevante.

A NOS acredita que esta iniciativa de autorregulação será extremamente benéfica para os seus clientes e para o setor das comunicações, introduzindo mais transparência e simplicidade na relação contratual entre os clientes e a NOS.

A partir de hoje a Nos passa a disponibilizar a ficha de informação simplificada aos seus clientes. A FIS será disponibilizada no momento de celebração do contrato, permitindo uma escolha mais informada e consciente do serviço contratado.

FIS da NOS terá informação simplificada dos produtos

A FIS apresenta as principais caraterísticas dos serviços, as ofertas e descontos associados à fidelização, a duração do contrato e os encargos decorrentes da denúncia antecipada do contrato. A FIS será também disponibilizada, a pedido, antes da celebração do contrato, permitindo uma escolha mais informada e consciente do serviço a contratar.

Em dezembro a operadora tinha também anunciado a redução em mais de 50% os custos que os clientes poderão incorrer com a denúncia antecipada dos contratos ainda durante o período de fidelização. Se um cliente pretendesse terminar o contrato com a NOS tinha de pagar um valor que poderia ascender a mais de 1.000€. A empresa definiu recentemente um valor máximo de 500€ para a denúncia antecipada de contrato.

A operadora tem atualmente um total de 4,8 milhões de clientes móveis. Na televisão são 1,6 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone fixo e 1,4 milhões clientes de internet de banda larga fixa.

