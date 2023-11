Web Summit: Rede MEO registou mais de 40 TB de tráfego

A oitava edição da Web Summit em Portugal ficou marcada por uma verdadeira experiência tecnológica e um elevado nível de conectividade. Apresar das polémicas que anteciparam o evento, este foi de grande sucesso. Os números falam por si.

MEO modernizou infraestruturas e redes na Web Summit

Com o objetivo de garantir a melhor conectividade e experiência na maior cimeira tecnológica do mundo, a MEO reforçou e modernizou as suas infraestruturas e redes, para proporcionar uma cobertura integral de WiFi e 5G com a excelência que este evento de 4 dias exige.

Consumo de tráfego em todas as redes ultrapassou 40 TB

Cerca de 36% do tráfego processado na rede móvel foi em tecnologia 5G

+ 1,3 milhões de sessões únicas estabelecidas na rede WiFi

+36 mil dispositivos únicos ligados à rede WiFi

+ 3 mil equipamentos instalados e geridos pela Altice

Foram necessários dois meses de preparação e o envolvimento de uma equipa de mais de 170 colaboradores para que esta edição da Web Summit conseguisse suportar, em simultâneo pela rede Wireless, mais de 150.000 dispositivos.

Empreendedorismo, investimento, tecnologia e inovação foram as palavras de ordem ao longo destes quatro dias e que marcam mais uma edição da Web Summit em Portugal. Foram mais de 70 mil pessoas, vindas de 153 países, que viram as suas necessidades de comunicação serem acolhidas com tecnologia de última geração da MEO.