Filmes para repensar sobre o dinheiro para ver este fim de semana

O estado do tempo tem pedido e, para não ser só brincadeira, deixamos-lhe, hoje, uma sugestão diferente para a sessão de cinema deste fim de semana: repensar o dinheiro, descontraidamente.

Como está a sua relação com o dinheiro?

Caso precise de se aproximar da temática, deixamos-lhe alguns filmes que, de forma descontraída e ficcionada, poderão servir para repensar o conceito e perceber como alguns processos funcionam.

O Lobo de Wall Street (2013) - 3h

Como não poderia deixar de ser, começamos com um incontestável. Este filme é baseado na história real de Jordan Belfort que, graças ao mercado das ações, enriquece e se envolve em crime e corrupção.

A vida atribulada do corretor é retratada de forma crua, assim como a ganância que o dinheiro e o sucesso podem alimentar.

⭐ 8.2/10 no IMDb

Wall Street (1987) - 2h06m

Esta sugestão também é sobre Wall Street, não fosse ela uma das vértebras financeiras de uma das maiores economias mundiais.

Na Wall Street da década de 1980, Bud Fox é um corretor da bolsa ambicioso e disposto a fazer de tudo para chegar ao topo, incluindo negociar, recorrendo a informações privilegiadas ilegais conseguias, por via de Gordon Gekko, um invasor corporativo implacável e ganancioso.

⭐ 7.3/10 no IMDb

Jogador de Alto Risco (1999) - 1h41m

Saindo dos Estados Unidos da América, Rogue Trader mostra como o ambicioso Nick Leeson provocou, sozinho, a queda do Barings Bank, uma instituição financeira de renome, no Reino Unido.

Depois de se tornar num corretor de destaque, a sua estratégia de alto risco fracassa.

⭐ 6.4/10 no IMDb

A Queda de Wall Street (2015) - 2h10m

Voltando a Wall Street, The Big Short ficciona aquela que foi a crise financeira de 2007-2008, um potente abalo na economia americana e do mundo.

Um grupo de investidores apercebe-se do quão corrupto é o mercado imobiliário/hipotecário do país e decide, contra tudo e todos, apostar no seu fracasso.

⭐ 7.8/10 no IMDb

Enron: Os Mais Espertos da Sala (2005) - 1h50m

Este Enron: The Smartest Guys in the Room foca-se no colapso da Enron Company, em 2001.

O filme retrata o caminho da empresa, desde a sua conceção, em 1985, até ao seu colapso, em 2001. A par disso, explora a cultura corporativa e a ética por detrás das decisões tomadas numa empresa de topo.

⭐ 7.6/10 no IMDb