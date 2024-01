CapCut Online, um Editor de Foto & Vídeo por Byte Dance

O CapCut Online é uma plataforma Web de edição de fotos e vídeos criada pela Byte Dance, a mesma empresa por detrás do TikTok, a popular rede social de vídeos curtos. É um editor tudo-em-um e acessível para todos os tipos de criadores de conteúdo, de iniciantes a profissionais. Fomos verificar como se comporta.

Tratando-se de um serviço proveniente da Byte Dance, à partida existem logo algumas garantias de que terá um padrão de qualidade não apenas aceitável, mas provavelmente acima da média. E de facto, após os testes que fizemos, foi precisamente isso que se verificou. Mas calma, também tem limitações.

O que é CapCut Online?

Em primeiro lugar, CapCut Online trata-se de um editor de fotos e vídeos gratuito, assente na Web e baseado em inteligência artificial. Assim, permite que o utilizador crie e partilhe conteúdo de vídeo e imagem diretamente a partir do browser.

Desta forma, não é necessário fazer download ou instalar nenhum tipo de aplicação, bastando assim criar uma conta gratuita do CapCut Online e começar a editar os seus projetos na nuvem.

Principais características

O CapCut Online oferece recursos como:

Remoção de fundo : você pode remover o fundo do vídeo ou foto no modo retrato e substituí-lo por outra imagem ou cor;

: você pode remover o fundo do vídeo ou foto no modo retrato e substituí-lo por outra imagem ou cor; Voz-para texto (speech-to-text): gerar legendas automáticas para os seus vídeos em diferentes idiomas, com alta precisão e sincronização;

(speech-to-text): gerar legendas automáticas para os seus vídeos em diferentes idiomas, com alta precisão e sincronização; Texto-para-voz (text-to-speech): transformar qualquer texto em voz natural, com diferentes opções de idioma e sotaques;

(text-to-speech): transformar qualquer texto em voz natural, com diferentes opções de idioma e sotaques; Transcrição de vídeo : criar legendas automáticas para os vídeos, em diferentes idiomas, de forma a torná-los mais acessíveis e pesquisáveis;

: criar legendas automáticas para os vídeos, em diferentes idiomas, de forma a torná-los mais acessíveis e pesquisáveis; Filtros e efeitos : aplicar filtros e efeitos predefinidos para melhorar a aparência dos vídeos ou fazer colagens de diferentes cenas de ficheiros de vídeo;

: aplicar filtros e efeitos predefinidos para melhorar a aparência dos vídeos ou fazer colagens de diferentes cenas de ficheiros de vídeo; Sobreposições de texto : adicionar caixas de texto, títulos ou outros formatos, escolhendo entre uma grande variedade de modelos, para destacar informações ou reforçar a sua marca;

: adicionar caixas de texto, títulos ou outros formatos, escolhendo entre uma grande variedade de modelos, para destacar informações ou reforçar a sua marca; Música e efeitos sonoros : adicionar música e efeitos sonoros ao projeto, escolhendo entre uma ampla biblioteca de áudio, tornando assim o seu conteúdo mais imersivo e envolvente. Se preferir, pode até usar a sua própria música;

: adicionar música e efeitos sonoros ao projeto, escolhendo entre uma ampla biblioteca de áudio, tornando assim o seu conteúdo mais imersivo e envolvente. Se preferir, pode até usar a sua própria música; Colaboração na nuvem : se trabalha com outras pessoas, pode criar um espaço de equipa para partilhar ativos multimédia e editar vídeos e imagens com os seus colegas, transferindo a permissão de edição;

: se trabalha com outras pessoas, pode criar um espaço de equipa para partilhar ativos multimédia e editar vídeos e imagens com os seus colegas, transferindo a permissão de edição; Exportação personalizada: personalizar os parâmetros de exportação do seu vídeo, como resolução, formato, qualidade e taxa de quadros.

Quais são as vantagens do CapCut Online?

O CapCut Online tem várias vantagens sobre outros editores de fotos e vídeos online, tais como:

Facilidade de utilização : a plataforma tem uma interface simples e intuitiva, o que facilita a utilização da ferramenta, quer seja um iniciante ou um utilizador experiente. Por outras palavras, todos os recursos estão onde deveriam estar, fáceis de aceder e fáceis de usar. Assim, pode arrastar e largar os ficheiros multimédia, cortar, redimensionar e editar os seus vídeos com apenas alguns cliques;

: a plataforma tem uma interface simples e intuitiva, o que facilita a utilização da ferramenta, quer seja um iniciante ou um utilizador experiente. Por outras palavras, todos os recursos estão onde deveriam estar, fáceis de aceder e fáceis de usar. Assim, pode arrastar e largar os ficheiros multimédia, cortar, redimensionar e editar os seus vídeos com apenas alguns cliques; Inteligência artificial : o CapCut Online usa algoritmos de inteligência artificial para otimizar e automatizar algumas tarefas de edição, como remover o fundo, gerar legendas, converter texto em voz e transcrever áudio. Isso economiza tempo e melhora a qualidade dos seus projetos;

: o CapCut Online usa algoritmos de inteligência artificial para otimizar e automatizar algumas tarefas de edição, como remover o fundo, gerar legendas, converter texto em voz e transcrever áudio. Isso economiza tempo e melhora a qualidade dos seus projetos; Armazenamento na nuvem : o editor permite que guarde e faça cópias de segurança dos seus ficheiros na nuvem, sem ocupar espaço no seu dispositivo. Pode também aceder aos seus projetos a partir de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, desde que tenha uma ligação à Internet;

: o editor permite que guarde e faça cópias de segurança dos seus ficheiros na nuvem, sem ocupar espaço no seu dispositivo. Pode também aceder aos seus projetos a partir de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, desde que tenha uma ligação à Internet; Colaboração em equipa : como vimos, o CapCut Online facilita o trabalho em equipa, permitindo que partilhe os seus projetos com os seus colegas e edite o trabalho em conjunto, dando feedback e sugestões em tempo real;

: como vimos, o CapCut Online facilita o trabalho em equipa, permitindo que partilhe os seus projetos com os seus colegas e edite o trabalho em conjunto, dando feedback e sugestões em tempo real; Outros recursos variados : o CapCut Online oferece uma ampla variedade de recursos para enriquecer os seus vídeos e imagens, como filtros, efeitos, textos, música e efeitos sonoros. Desta forma, pode escolher entre os modelos predefinidos ou personalizar a seu próprio gosto;

: o CapCut Online oferece uma ampla variedade de recursos para enriquecer os seus vídeos e imagens, como filtros, efeitos, textos, música e efeitos sonoros. Desta forma, pode escolher entre os modelos predefinidos ou personalizar a seu próprio gosto; 100% gratuito: não precisa de pagar um cêntimo para usar os recursos do CapCut Online. Ou seja, todos os recursos são oferecidos gratuitamente, mesmo os mais profissionais e avançados. Na verdade, para se registar, nem precisa adicionar informações de cartão de crédito e pode até fazer login com sua conta do Google, Facebook ou TikTok.

Limitações e pontos fracos

O CapCut Online tem inúmeros pontos positivos, acabando por oferecer tudo o que promete de forma completamente gratuita e sem exigir informações sensíveis. No entanto, não podemos deixar de dar nota de alguns pontos menos positivos que, ainda que em quantidade inferior, podem ser decisivos em situações específicas.

Assim, identificámos os seguintes pontos:

Exigência de acesso à Internet para poder utilizar o serviço;

Ausência de funcionalidades mais complexas, que estão ao alcance de algumas ferramentas mais avançadas, mas não disponíveis online.

Afinal, o CapCut Online vale a pena?

O CapCut Online é um editor de fotos e vídeos online que oferece uma solução completa e acessível para todos os tipos de criadores de conteúdo. Com esta ferramenta, pode editar os seus vídeos e imagens de forma fácil e rápida, usando recursos como inteligência artificial, armazenamento na nuvem, colaboração em equipa e uma grande variedade de efeitos.

No entanto, também tem algumas limitações, como a dependência da Internet e a ausência de funcionalidades mais complexas. Portanto, é importante avaliar as suas necessidades e expectativas antes de adotar o CapCut Online como a sua ferramenta de edição.

Se precisa de um editor de arquivos audiovisual, seja para uso profissional ou pessoal, que seja eficiente, fácil de usar e, principalmente, gratuito, certamente que o CapCut Online será uma boa escolha. Tarefas como criar vídeo com fotos e música para vídeos de aniversário e recordações, desenvolver criativos para campanhas de vendas, transformar foto em desenho online, etc., são cumpridas com excelência pelo CapCut Online.