A NOS, uma das maiores empresas de telecomunicações em Portugal, tem mudanças no valor máximo que os clientes terão de pagar caso queiram terminar o contrato durante o período de fidelização.

Seguindo as recomendações do regulador, a empresa irá impor um valor máximo de 500€ nos casos de denúncia antecipada de contrato.

Atualmente, um consumidor que queira terminar o contrato com a NOS tem de pagar um valor que pode ascender a mais de 1.000€. A empresa tem mudanças nesse sentido, tendo estabelecido um valor máximo de 500€ para a denúncia antecipada de contrato.

A NOS afirma que, para o seu produto de TV, internet, telefone fixo e móvel, a redução é superior a 50%. Para além disso, “reforça o seu compromisso de entrega de valor às famílias portuguesas, num movimento positivo face aos seus concorrentes”.

Esta medida entrará em vigor a partir do próximo dia 31 de janeiro, após uma série de recomendações da Anacom e da Autoridade da Concorrência (AdC).

Com as mudanças implementadas, a empresa de telecomunicações espera ter um efeito de “autorregulação” junto dos seus concorrentes. Ou seja, demonstra a expectativa que MEO e Vodafone, entre outras, tomem no futuro medidas semelhantes para manter o “dinamismo concorrencial” que se verifica no mercado de comunicações em Portugal.

