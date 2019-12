A NASA está a preparar o seu próximo rover que será usado já em 2020, em Marte. Depois de um teste bem sucedido no Jet Propulsion Laboratory, este veículo está pronto para circular no planeta vermelho.

Depois deste teste muito bem sucedido, a próxima vez que o rover circular já será em Marte!

A NASA continua os desenvolvimentos no seu rover para o levar até Marte já em 2020! Depois de ter mostrado o braço robótico em ação, num movimento complexo e de precisão, o veículo passou agora no seu exame de condução!

O teste realizado no Jet Propulsion Laboratory em Pasadena, nos EUA, foi completado com distinção. Desse modo, a próxima vez que circular já será no planeta vermelho. A agência espacial divulgou um vídeo onde o podemos ver em ação!

A importância deste teste é óbvio. O veículo terá de percorrer longas distâncias no nosso planeta vizinho de modo a completar os objetivos da sua missão. Desse modo, o exame realizado agora demonstra que está apto!

O Mars 2020 passou no exame de condução. O teste provou inequivocamente que o rover pode operar com o seu próprio peso e demonstrou pela primeira vez muitas das funções de navegação autónoma. Este é um marco importante na nossa missão do próximo ano.

| Rich Rieber, engenheiro líder dos sistemas de mobilidade da NASA

A agência espacial norte-americana prevê o lançamento do rover no próximo mês de julho ou agosto. A chegada a Marte deve ser feita a 18 de fevereiro de 2021. Neste planeta, o rover irá tentar encontrar vestígios biológicos e vida microbiana. Para além disso, será crucial para conhecermos mais sobre o clima e geologia deste planeta.

Para além dos componentes mecânicos, o veículo espacial tem computadores avançados que lhe permitirão tomar decisões de forma autónoma. É o rover mais poderoso de sempre, tendo ainda câmaras de elevada resolução que enviarão imagens para a Terra!

