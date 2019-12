Requisitos:

1 – Subscrever a Newsletter da PcComponentes (+4 inscrições) – obrigatório

IMPORTANTE: Depois de introduzir o seu endereço de e-mail na caixa de subscrição, irá receber um e-mail de confirmação. Neste e-mail deverá clicar em “Quero receber as ofertas” para que a inscrição no passatempo seja válida.

2 – Visitar e deixar um gosto na página de Facebook da PcComponentes (+4 inscrições)

3 – Visitar e deixar um gosto na página de Instagram da PcComponentes (+4 inscrições)

4 – Completar à frase “O Pai Natal vai à PcComponentes trazer-me…” (+2 inscrições)

A resposta deve ser deixada na secção de comentários do presente artigo.

5 – Visitar e deixar um gosto na página de Instagram Pplware (+2 inscrições)

Regras:

O passatempo tem início dia 19 de dezembro às 10h e termina no dia 23 de dezembro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. Todos os vencedores são contactados via e-mail pela equipa do Pplware.

Saiba mais em Terms & Conditions.