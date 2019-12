Os rumores e fugas de informação relativos ao Samsung Galaxy S11 continuam a circular! Agora, depois de ter sido confirmado a presença do sensor de 108 MP na câmara principal, ficamos a saber mais pormenores sobre este elemento.

A Samsung está a implementar várias inovações tecnológicas para melhorar os resultados fotográficos do seu próximo topo de gama. Tendo em conta tudo o que é conhecido até ao momento, estamos perante um smartphone poderoso e que promete fotografias excelentes em condições de baixa luminosidade!

Os rumores relativos ao futuro Samsung Galaxy S11 têm sido muitos! Desde o ecrã ao próprio design do dispositivo, passando naturalmente pelas câmaras que serão o elemento mais icónico deste smartphone.

Depois de uma fuga de informação nos ter dado a conhecer mais sobre o design do módulo das câmaras do Galaxy S11+ – sendo que tal comprova certas suspeitas e fotografias que circulam pela Web – agora ficamos a saber mais sobre a câmara principal e telefoto do smartphone.

Samsung Galaxy S11+ terá sensor de 108 MP, o ISOCELL Bright HM1

Já eram vários os rumores que davam conta deste sensor. O próprio utilizador @UniverseIce do Twitter já tinha divulgado tal informação. Contudo, desta vez deu a conhecer mais pormenores sobre este incrível componente!

Segundo as informações divulgadas no seu perfil, a inserção do sensor de 108 MP terá como objetivo melhorar as fotos do Galaxy S11 em condições de baixa luminosidade! A tecnologia Tetracell já existe e basicamente aglomera quatro píxeis num único píxel de maiores dimensões… A Samsung, no seu próximo topo de gama, eleva isso a um novo nível com o Nonacell.

Desse modo, nove píxeis de 0,8 μm serão convertidos num enorme píxel de 2,4 μm! As principais vantagens desta inovação, à partida, estarão nas fotografias noturnas que terão muito mais qualidade e detalhe!

Lente telefoto também promete surpreender…

Para além do sensor principal do Galaxy S11, foram divulgados mais pormenores sobre a lente telefoto que estará presente na próxima família de topos de gama da Samsung. Segundo o divulgado pelo famoso utilizador @UniverseIce no Twitter, o sensor de zoom destes smartphones será um dos primeiros a ter um avultado número de megapíxeis.

Assim sendo, adianta que a câmara telefoto terá, no mínimo, 48 MP. Esta possibilidade coloca a Samsung como líder nesta corrida de resolução nas lentes de zoom que cada vez mais marcam presença nos smartphones atuais.

Tal postura da Samsung acaba por representar uma mudança no paradigma da empresa. Até hoje, os smartphones da Samsung nunca se destacaram pela massiva resolução das imagens captadas pelos seus sensores.

Não obstante do passado, a empresa sul-coreana parece querer mudar a sua estratégia na área da fotografia e vai agora preparar uma forte ofensiva nesse sentido.

O investimento do Galaxy S11 será maioritariamente nas câmaras, mas a Samsung já é líder no 5G!