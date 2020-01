Sony poderá relevar nova PlayStation 5 na CES 2020

Muitas têm sido as suposições e informações da nova geração da consola Playstation nas últimas semanas. O ano 2020 aparenta ser um ano incrível para os fãs dos videojogos. Inclusive a Microsoft já anunciou o lançamento da sua nova consola para o fim do ano.

Agora, com alterações no site da empresa Sony, é sugerido que a gigante japonesa pretende seguir os passos da rival e lançar também novas informações da sua consola, já no dia 7 deste mês. Altura em que se inicia a CES 2020 em Las Vegas, a maior feira de eletrónica do mundo.

O que irá revelar a Sony na CES?

As mudanças no site da empresa japonesa fizerem soar os alarmes de todos os fãs da consola next-gen da Sony. Em causa está uma imagem com um fundo azul e com a mensagem “The future is coming” foi colocada no site oficial. Assim, esta mensagem assume de imediato o compromisso que mais detalhes da nova consola poderão estar já preparados para o público geral.

Várias informações têm surgido na Internet nos últimos meses com o suposto aspeto da nova consola e com a data de lançamento prevista, detalhes que ainda não foram oficializados pela fabricante.

Para além da mensagem anterior é possível ler também que

Na CES 2020, a Sony vai apresentar uma visão única do futuro, juntando criatividade e tecnologia como nunca antes, de forma a providenciar novas sensações e emoções

Esta afirmação parece confirmar o interesse da empresa japonesa em lançar oficialmente a sua nova consola já na CES 2020. Além disso, a marca nipónica poderá responder a todas as perguntas que têm surgido durante o último ano. Principalmente após o lançamento oficial da Xbox Series X. Evento que deixou os fãs na expectativa de saber qual seria a capacidade da marca nipónica em rivalizar com as especificações da unidade americana.

A Sony tem a sua conferência marcada para dia 7 de janeiro à uma da manhã de Portugal. Assim, nessa altura, iremos conhecer finalmente muitos detalhes que a marca irá revelar.

Portanto, se quiser ficar por dentro de tudo, veja a conferência em direto a partir do site oficial da feira.