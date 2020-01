Os rumores relativos às próximas gerações dos smartphones da Apple são vários. Um disponibilizado recentemente indica que a empresa de Tim Cook pode lançar dois iPhone 9 como sucessores do iPhone SE.

A confirmar-se esta hipótese, tal seria concretizado já daqui a poucos meses, antecedendo a apresentação do iPhone 12 em setembro.

Nos últimos anos, para além do smartphone topo de gama, a Apple tem disponibilizado um modelo mais económico mas igualmente poderoso. Foi assim com o iPhone 8 e iPhone SE… Sendo que este ano devemos ter um sucessor do iPhone SE que se pode denominar iPhone 9!

Os rumores são vários e indicam diferentes possibilidades. Um dos mais recentes é proveniente do DIGITIMES, que afirma ter contactos privilegiados junto de parceiros, fornecedores e colaboradores da Apple.

Em 2020, devemos ter o lançamento de smartphones em duas fases: o topo de gama na tradicional Keynote de setembro e um modelo mais barato que deverá ser anunciado na primeira metade do ano.

iPhone 9 pode chegar em dois modelos como sucessores do iPhone SE

O mais recente rumor indica assim o desenvolvimento de dois novos smartphones que serão lançados nos próximos meses. Ao passo que estão a ser tratados como sucessores do iPhone SE, estes serão mais idênticos no design ao iPhone 8… Devendo adoptar o mesmo corpo, mas com componentes mais modernos!

Estes dois modelos estarão disponíveis com ecrã LCD cuja diferença está no tamanho. Segundo a fonte do rumor, a empresa Chipbond Technology está a receber encomendas por parte da Apple a requerer exatamente o descrito anteriormente.

No que toca às restantes especificações, é expectável que partilhe muitos componentes com o iPhone 11. Relativamente à câmara ainda são desconhecidos os planos da Apple.

Não obstante, ganham cada vez mais força os rumores que dão conta do desenvolvimento e produção de um smartphone da Apple mais barato! A empresa de Cupertino pretende assim garantir que os consumidores têm uma opção mais barata que o iPhone 11, mas igualmente moderna e poderosa.

