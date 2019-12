iPhone novo? Então estas 5 aplicações não podem faltar

Se o Pai Natal lhe trouxe um novo iPhone, então é hora de o colocar a funcionar e equipar com boas aplicações. Assim, estas 5 apps que vamos deixar irão tirar proveito das novas tecnologias que o seu iPhone lhe coloca à disposição.

Da fotografia à realidade aumentada, pode usufruir de vários recursos, mas tem de ter a app certa. Vamos a isso?

Aplicações iOS que são importantes conhecer

Dia de Natal, iPhone novo e muita coisa para sincronizar. Contactos devidamente importados para o iCloud, fotos asseguradas e vamos lá tirar proveito de outras coisas boas.

1.​ Focos

Começamos por uma que foi usada na apresentação do iPhone 11 Pro. O Focos é um grande passo rumo ao futuro da fotografia computacional, colocando a fotografia tipo DSLR no seu iPhone.

Esta app traz ainda mais qualidade e potencialidade aos efeitos e às combinações de lentes. Ajuda a fazer aquele efeito bokeh (desfoque) que só são possíveis com câmaras profissionais de abertura ampla. Embora a app seja gratuita, as lentes que podem ser usadas são pagas, assim como outras opções fantásticas.

Contudo, mesmo na versão gratuita, podemos tirar partido de ferramentas que mostram as fotos existentes no modo 3D. Também é possível adicionar várias luzes e ajustar cor, brilho, alcance e sombra das luzes. Concordamos que é uma ferramenta essencial para todos os iPhones e iPads.

2. Google Fotos

O Google Fotos é um dos melhores e mais completos repositórios de fotografias e vídeos da atualidade. Contudo, este serviço da Google vai mais longe. Este permite armazenar todas as suas fotografias de forma gratuita com excelente qualidade, ainda que redimensionadas, e dispõe de inúmeras funcionalidades (como de edição) das quais poderá não estar a tirar o devido partido.

Como as imagens tiradas pelo seu iPhone são têm cada vez mais qualidade e mais “peso”, esta aplicação será importantíssima. Com ela poderá armazenar as suas imagens para libertar espaço no iPhone. Inclusive, se usar algumas destas dicas, pode ter gratuitamente espaço ilimitado para guardar as fotos e vídeo.

3. Sky Guide AR

Os novos iPhones são uma ferramenta fantástica para usar Realidade Aumentada. Assim, como sugestão, se é um apaixonado por astronomia e tem interesse em saber mais acerca dos corpos celestes que se encontram à nossa volta, então talvez deva experimentar esta fantástica aplicação.

A app Sky Guide AR está incrivelmente bem desenhada e promete espantar e entreter os seus utilizadores. Além disso, esta é extremamente fácil de usar. Aproveite as noites e aponte o seu dispositivo para o céu, de modo a encontrar novas constelações, planetas, satélites e muito mais.

É uma excelente aplicação para explorar com a sua família, de modo que todos possam aprender mais sobe o espaço.

4. Obscura 2

Desde há vários anos que a Apple tem conseguido colocar no iPhone das melhores câmaras do mercado. Os sensores de imagem da Apple, combinados com o processamento de imagem de primeira linha, resultam em fotos excecionais. Contudo, o talento do fotografo e ter nas mãos o controlo da captação, faz toda a diferença.

Conforme sabemos, por questões de política interna, a Apple não equipa a sua app de fotografia com tudo o que é necessário. Desta forma, a empresa dá espaço aos programadores de criar e ganhar com esse espaço. Assim aparece Obscura 2.

Com esta app o utilizador obtém todos os controlos manuais que deseja, além de uma ampla variedade de recursos de processamento de imagens, sensações hápticas perfeitamente implementadas e uma infinidade de filtros vintage para dar uma nova vida às suas fotos.

5. iA Writer

Com ecrãs mais generosos e mais funcionais, a ideia é tirar proveito do teclado com uma app de escrita que é fantástica. Nesse sentido, a app iA Writer cria um ambiente de escrita limpo, simples e livre de distrações para quando precisar mesmo de se concentrar nas suas palavras.

Esta app é um ferramenta de edição de texto muito popular para iOS. Assim, a sua utilização oferece recursos para produção de texto sem distrações, com atalhos e suporte para paginação. A app foi atualizada recentemente com a funcionalidade Modo Escuro.

Segundo o que foi visto há dias, com o iOS 13, a app trouxe também suporte para várias janelas e mais recursos para iPadOS.

Além do ar limpo de escrita, a app permite adicionar locais cloud, ligar á conta do WordPresss para submeter os textos trabalhados na app e permite importar textos de outras ferramentas de edição. Além disso, esta aplicação exporta para PDF, Microsoft Word, entre outros. Vai ser certamente uma ferramenta a ter no novo iPhone.

Em suma, estas 5 ferramentas podem dar uma nova perspetiva do que pode fazer com o seu novo iPhone. No entanto, se já tem um leque de apps, deixe-nos a suas escolhas. Bom Natal.