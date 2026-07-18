Combustíveis: há descontos a partir de segunda-feira! Saiba quanto

O Governo anunciou um novo reforço do desconto aplicado aos combustíveis através da redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), numa tentativa de atenuar o impacto da subida dos preços prevista para a próxima semana.

Combustíveis: Gasóleo com desconto de 7,4 cêntimos e gasolina com desconto de 5,7 cêntimos

Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o desconto total passará a ser de 7,4 cêntimos por litro no gasóleo e de 5,7 cêntimos por litro na gasolina, já considerando o efeito do IVA. A medida entra em vigor na próxima semana e pretende compensar parte do aumento esperado nos postos de abastecimento.

No caso do gasóleo, o Executivo decidiu aplicar um desconto adicional de seis cêntimos por litro, o que corresponde a uma redução efetiva de 7,4 cêntimos quando contabilizado o impacto fiscal. Já na gasolina, o desconto adicional será de 4,6 cêntimos, traduzindo-se numa redução de 5,7 cêntimos por litro para o consumidor final.

De acordo com o Governo, esta decisão surge depois da informação recebida sobre a evolução dos mercados internacionais, que aponta para novos aumentos nos preços dos combustíveis.

Apesar deste reforço do apoio fiscal, os preços aumentam na próxima semana. As estimativas do mercado apontam para uma subida significativa do gasóleo e um aumento mais moderado da gasolina, sendo o desconto agora anunciado uma forma de reduzir o impacto sentido pelos consumidores.