O desenvolvimento do Huawei P40 já foi confirmado pela fabricante chinesa. O topo de gama deverá ser anunciado no próximo mês de março, sendo que surgem cada vez mais imagens computadorizadas que nos mostram pormenores do design que provavelmente estarão presentes no smartphone.

Tal como tem acontecido, este terminal irá competir com os topos de gama da Samsung, OnePlus e outras fabricantes concorrentes. Deste modo, a Huawei está a implementar as suas melhores tecnologias!

A Huawei é já uma referência sólida no mundo dos smartphones, mas pretende crescer ainda mais. Para isto, o desenvolvimento do seu próximo topo de gama P40 será crucial.

Tendo plena consciência das dificuldades que irá enfrentar devido ao boicote dos EUA que a impede de colaborar com empresas norte-americanas, o grande destaque do Huawei P40 terá de estar nas especificações e elementos de design.

À medida que a data de apresentação se aproxima, os rumores ganham força. Nesse sentido, foram criadas imagens computadorizadas que mostram já vários elementos do seu design!

Veja como será o design do Huawei P40

As imagens foram criadas e divulgadas pelo 91mobiles, com base em todos os rumores e fugas de informação conhecidos até ao momento. Não estamos perante uma revolução, mas sim uma evolução do P30 lançado no ano passado.

Tal como aconteceu com o iPhone 11, Pixel 4 e aparentemente no Samsung Galaxy S20, o Huawei P40 terá mudanças no design do módulo das câmaras traseiras. Este módulo será composto por três sensores com lentes Leica – como tem sido tradição – sendo que o modelo Pro poderá ter quatro sensores.

O design do P40 será mais simples que o do modelo de topo, tendo um ecrã sem curvatura, mas mesmo assim alberga duas câmaras frontais! Naturalmente o SoC será o Kirin 990 com suporte para 5G e o sistema operativo está confirmado que será o Android 10… Não obstante, a presença dos Google Play Services é ainda uma incógnita!

É esperado que a nova gama de smartphones de topo da Huawei seja apresentada no dia 18 de março de 2020. Tal data ainda não foi confirmada, mas há vários rumores que apontam nesse sentido, baseados no histórico da marca chinesa.

