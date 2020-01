Agora que o novo Edge chegou finalmente na sua versão final, conseguimos saber o que a Microsoft esteve a preparar nos últimos meses. Este browser quer ser uma alternativa ao domínio que a Google tem e ao seu Chrome.

Sendo também ele baseado no Chromium, é interessante pensar que poderia ser similar em tudo o que existe. A verdade é que um browser singular e com argumentos próprios. A comparação com a concorrência direta veio mostrar grandes surpresas, onde não se esperavam.

A mudança que a Microsoft fez no seu browser deixou principalmente muitas dúvidas a quem se prepara para o testar. Sendo ele baseado no Chromium, o que teria de vantagens face ao que já se conhece do Chrome e de outros clones que existem.

Para responder a estas questões, o site VentureBeat resolveu colocar frente a frente os browsers da atualidade para comparar e encontrar as diferenças. Em termos de desempenho, uma das principais áreas, estas existem e são significativas.

Quem vencerá: Edge, Chrome, Brave ou Firefox?

A ideia base queria medir o desempenho das mais recentes versões dos principais browsers. Assim, colocaram frente a frente o Chrome 79, Firefox 72, Edge 79 e o Brave 1.2.

SunSpider: Edge vence!

Octane: Chrome vence!

Kraken: Firefox vence!

JetStream: Edge vence!

MotionMark: Edge vence!

Speedometer: Edge vence!

Basemark: Brave vence!

WebXPRT: Firefox vence!

Os resultados são curiosos, uma vez que mesmo não vencendo em toda a linha, o Edge acaba por ser o browser que mais testes de desempenho vence. O Chrome e o Brave apenas dominam num teste e o Firefox arrecada duas vitórias.

Microsoft não se limitou a montar um browser

É muito interessante ver que o browser que acabou de ser lançado consegue dominar face a outros com muita mais experiência nesta área. A Microsoft sempre teve os seus motores, mas agora partilha o Chromium com os demais.

Curioso é ver que afinal há uma camada de otimização que a Microsoft conseguiu colocar e que assim serve como elemento diferenciador. O Edge tem muito ainda para crescer, mas estas são as provas que os utilizadores precisam para o testar e passar a usar no dia a dia.