O Samsung Galaxy S20, em todas as suas variantes, tem sido vítima de imensas fugas de informação. Depois de ontem termos ficado a conhecer o seu design com fotografias reais, hoje foram revelados imensos pormenores sobre as suas câmaras.

As fontes de informação são bastante fiáveis, concedendo assim uma superior veracidade às especificações partilhadas. Tudo indica que o Galaxy S20 terá uma das melhores câmaras do mercado!

Estamos a um mês da apresentação dos novos smartphones Galaxy S20 da Samsung e já muito pode ser visto sobre estes novos equipamentos. As fugas de informação têm mostrado o que está a ser preparado, revelando o que nos espera.

Ao longo dos últimos meses têm sido vários os rumores. No entanto, recentemente têm-se registado fugas de informações, provenientes de fontes normalmente fiáveis, que nos revelam pormenores consideráveis sobre estes smartphones.

Depois de ontem terem sido partilhadas fotos reais que mostram o design do Samsung Galaxy S20+, hoje foram partilhados vários pormenores sobre as suas câmaras, que serão um dos elementos de destaque no topo de gama.

Saiba quase tudo sobre as câmaras do Samsung Galaxy S20

As informações são adiantadas pelo XDA-developers, que de algum modo teve acesso ao smartphone de forma antecipada. Neste caso, o Samsung Galaxy S20+.

O sensor principal será o Sony IMX 555 de 12 MP, sendo que o famoso sensor de 108 MP é estimado que seja usado apenas no S20 Ultra. A somar ao sensor principal, contará ainda com um Samsung ISOCell S5KGW2 de 64 MP, um Samsung ISOCell S5K2LA e um quarto sensor cujas especificações são desconhecidas de momento.

A câmara frontal adota o mesmo sensor usado no Note10, não havendo uma notória evolução neste quesito.

As novidades no vídeo…

As evoluções nas câmaras obviamente refletir-se-ão em melhores fotografias… No entanto, para além das fotografias, o vídeo será igualmente beneficiado.

Vídeos com resolução 8K vão chegar ao próximo topo de gama, pelo menos ao Galaxy S20+ que foi antecipadamente acedido. Tal será feito a 30 fps, não havendo mais alternativas à escolha, não suportando também HDR. Não obstante, nas restantes resoluções, o utilizador poderá gravar a 24 fps, 60 fps, etc. como acontecia nos modelos anteriores.

Outra capacidade interessante estará na captação de som! Este era um aspeto em que os smartphones da linha Galaxy estavam a ser criticados por não estarem ao nível de alguma da concorrência. Desse modo, a Samsung implementou a capacidade de captação de áudio que se ajusta ao zomm das lentes. Ou seja, caso esteja a ampliar um objeto, os microfones irão direcionar-se para poder captar o som daquele objeto da forma mais fiel e realista.

Novos modos na app de Câmara

No passado já havíamos mostrado o que os rumores da época previam sobre os novos modos na app da Câmara. Não obstante, agora há novas informações.

O modo “Single Take” irá captar várias fotos durante um período de tempo, sendo que o utilizador posteriormente pode escolher o melhor frame. Para além disso, conta ainda com uma UI dedicada e desenvolvida em exclusivo para este modo.

No entanto, o “Director’s View” mencionado nos primeiros rumores parece ter sido retirado… Pelo menos não consta neste Samsung Galaxy S20+ que está a ser explorado antes do lançamento oficial!

As fugas de informação relativas ao Samsung Galaxy S20 decerto continuarão a aparecer. Tendo em conta que ainda falta quase um mês para a apresentação oficial, deveremos ter mais informações até lá!

Já circulam também testes de benchmark…