“AirDrop” da Google: chama-se Nearby Sharing e só funcionará em curtas distâncias

O futuro quer equipamentos que falem entre si e que agilizem as ações convencionais. Como tal, desde meados do ano passado, a Google tem vindo a desenvolver a sua própria alternativa ao AirDrop da Apple. Este sistema criado pela Apple é um serviço de partilha de ficheiros via Wi-Fi. Está disponível para iOS e macOS e é a modernidade da tecnologia neste capítulo. Agora a Google quer o seu próprio serviço, este terá o nome de Nearby Sharing.

A Apple desde há muitos anos que oferece aos seus utilizadores uma alternativa à partilha por Bluetooth. O AirDrop agora poderá ter um congénere no Android e Chrome OS.

Nearby Sharing será o “AirDrop” da Google

Desde há vários anos que a Apple trouxe para o seu ecossistema o AirDrop. Uma avançada ferramenta que oferecia ao utilizador Apple a facilidade de transferir ficheiros entre dispositivos usando o Wi-Fi. Esta tecnologia veio colmatar a falta da abrangência que o Bluetooth da Apple sofria. O AirDrop permitia assim mais desempenho nas partilhas.

Agora, a Google quer trazer o mesmo género de tecnologia para o Android. Ainda não eram conhecidas grandes informações sobre este recurso, que virá para substituir o extinto sistema Android Beam, baseado no NFC. Contudo, informações veiculadas no XDA-Developers referem haver novos dados sobre este sistema de transferência de ficheiros entre dispositivos Android e Chrome OS, que eventualmente chegará sob o nome Nearby Share.

Transferir ficheiros entre dispositivos até 30 cm

Esta tecnologia mostra-se mais segura que o Bluetooth e com maior desempenho. Segundo as informações, o Nearby Sharing irá permitir enviar ou receber ficheiros entre dispositivos, até 30 cm de distância.

De acordo com a informação recolhida pela XDA, o Nearby Share utiliza a tecnologia Bluetooth dos dispositivos para realizar o processo de emparelhamento. No entanto, a transferência de dados será feita via Wi-Fi. Portanto, estamos perante um sistema similar ao sistema universal de transferência de ficheiros desenvolvido em colaboração pela Vivo, OPPO e Xiaomi.

A mudança de nome de Fast Share para Nearby Sharing parece ter ocorrido em conjunto com a chegada da versão v20.1.03, cujo código esconde os sinais de que esta funcionalidade está iminente.

Outra informação que foi confirmada é que, para realizar a transferência de dados, os dispositivos não podem estar a mais de 30 centímetros um do outro. Além disso, ambos devem ter a localização ativada – além, é claro, da ligação Wi-Fi e Bluetooth.

Além disso, não se conhece muito mais detalhes sobre o sistema. Na altura, esperava-se que esta nova funcionalidade estivesse pronta no lançamento do Android 10 ou do novo Pixel. No entanto, tal não se veio a verificar.

Nesse sentido, teremos de esperar até à próxima edição do Pixel Feature Drop, ou talvez seja em março, com a possível primeira beta do Android 11. Assim, não deverá estar para muito longe a oficialização, por parte da Google, da chegada do Nearby Share aos dispositivos Android.