Estamos a 1 mês da apresentação dos novos smartphones Galaxy S20 da Samsung e já muito pode ser visto sobre estes novos equipamentos. As fugas informações têm mostrado o que está a ser preparado, revelando o que nos espera.

Se até agora temos já informações sobre especificações e até a forma final destes equipamentos, uma nova informação surgiu. Falamos dos primeiros testes de benchmark, que revelam tudo sobre o que vai ser possível tirar destes smartphones.

Novos dados sobre os Galaxy S20

Os dados que têm surgido mostram que os novos Samsung Galaxy S20 vão trazer muitas novidades. Para além de hardware de topo, espera-se uma mudança radical na fotografia, com novas câmaras fotográficas, que vão ser ainda melhores.

Há ainda uma nova configuração de hardware, que vai trazer ainda mais desempenho. As dúvidas são ainda muitas sobre a configuração final, mas o que foi já revelado promete muito sobre vai estar disponível para os utilizadores.

É precisamente nesta área que surgem novidades. Os primeiros testes de benchmark do que se pensa ser o futuro Samsung Galaxy S20 + revelam uma melhoria substancial sobre as propostas do ano passado. Estes revelam ainda alguma da configuração que pode ser esperada.

Testes de benchmark destes Samsung

Em termos absolutos, e conforme os dados presentes, temos a pontuação de 923 nos testes de um núcleo e 3267 nos testes de vários núcleos. Estes são valores bem mais elevados que os do ano passado, nomeadamente do S10. Fala-se em ganhos que rondam os 25%.

Em termos de hardware, estes testes revelam igualmente a presença de 12GB de RAM e de um SoC Snapdragon 865. Na Europa espera-se que tenha presente o SoC Exynos 990. A presença do Android 10 não será uma surpresa, se bem que na forma da OneUI 2.1.

Estes valores de testes prometem muito para o novo Samsung Galaxy S20. Batem, de forma natural os valores dos modelos do ano passado, o que seria já esperado. Nota-se, no entanto, que estão abaixo do que a concorrência já lançou, nomeadamente os novos iPhone 11 e iPhone 11 Pro.