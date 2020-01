Deco denuncia tarifário NOS Like (por publicidade enganosa)

Hoje em dia há tarifários móveis para todas as necessidades! Pela publicidade todos são tentadores, mas há alguns que parecem não cumprir o oferecem…e até saem mais caros!

Recentemente a Deco revelou que denunciou o tarifário NOS Like à ANACOM por se tratar de publicidade enganosa para o consumidor.

Pela forma como comunica o preço e porque anuncia “apps gratuitas” cuja utilização é restringida, a Deco denunciou o tarifário NOS Like à Anacom. A Deco exige também uma nova avaliação a outros tarifários do mesmo tipo (que não respeitam a neutralidade de rede)

De acordo com a organização de consumidores portuguesa…

O tarifário Like da NOS apresenta problemas que levaram à nossa denúncia de publicidade enganosa junto da Anacom. É o caso da comunicação do preço, já que ambos passam a ideia de custo mensal inferior à realidade, e da promessa de apps gratuitas, que estão, não só limitadas pela política de utilização responsável, mas também barradas assim que o plafond geral é atingido. Estes tarifários pecam por desrespeitar a neutralidade de rede, porque continuam a tratar tráfego de determinadas apps de forma diferente.

NOS Like é mais caro do que parece

Relativamente a este tarifário, o consumidor tem disponível 3 opções:

1 GB com 500 min/sms por € 16;

3 GB com 1000 min/sms por € 19;

5 GB com 1500 min/sms por 22 euros.

E junta-lhe “extras” para certos conjuntos de apps: mais € 2 por redes sociais (Instagram, Facebook, etc.); mais € 2 por música (Spotify, Apple Music); e mais € 4 por apps de vídeo (YouTube, Netflix, HBO, entre outros).

Segundo a Deco, em nenhuma das opções é indicado se o custo é por semana, por mês ou outra opção. Nas notas de rodapé também nada é mencionado a este respeito.

Como um ano tem 52 semanas e não 48 (as anunciadas 4 semanas x 12 meses), é mostrado um custo abaixo do real para o consumidor.

Na verdade, o custo base por mês do NOS Like é de € 17,33 para a opção de 1GB; € 20,58 para a de 3 GB e € 23,83 para a de 5 GB, refere a Deco. Se a estes custos acrescentar os custos parciais por cada grupo de apps, um tarifário totalmente equipado com 1 GB e apps de chat, social, música e vídeo fica-lhe em € 26 por mês. Por esse valor, consegue um tarifário de 10GB na MEO (MEO M Móvel 10 GB a € 26,99 por mês).

Além da comunicação do preço, as condições do tarifário NOS Like levantam alguns problemas ao nível da discriminação de apps, cobrança de pacotes extra de dados, impossibilidade de controlar consumos de forma simples e rigorosa e plafond geral.