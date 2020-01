A Apple tem tentado dar aos utilizadores dos seus computadores o máximo das funcionalidades pelo macOS. Ao mesmo tempo, tenta equilibrar este desempenho com uma redução ao mínimo dos consumos de energia, o que nem sempre é simples.

Uma novidade poderá surgir em breve e que conseguirá trazer ainda mais equilíbrio difícil de obter. Foi encontrada no macOS indicações de uma nova funcionalidade que vai tornar os MacBook ainda mais rápidos. O Pro Mode pode chegar em breve e mudar muita coisa.

Uma grande novidade da Apple para o MacBook

No macOS a Apple tenta controlar ao máximo os consumos de recursos que não são necessários. Este sistema garante ao utilizador que apenas o essencial está em utilização e que o resto está disponível para outras tarefas.

Uma avaliação recente do código da versão 10.15.3 (beta) do macOS Catalina revelou uma possível novidade. Chama-se Pro Mode e deverá, em breve, dar ao utilizador ainda mais velocidade na execução de aplicações.

O Pro Mode vai tornar o macOS ainda mais rápido

O texto presente revela que “As aplicações podem correr mais rápido, mas a duração da bateria pode diminuir e o ruído da ventoinha pode aumentar” e “Limite de velocidade da ventoinha substituído” quando o Modo Pro está ativado.

Estas strings de texto estão associadas à gestão de energia do macOS, que assim vai melhorar temporariamente o desempenho destas máquinas. Vai conseguir isto eliminando algumas restrições de poupança de energia. Da mesmo forma que acontece com o Do Not Disturb, o Pro Mode vai desligar-se no dia seguinte.

É ainda cedo para saber onde e como esta novidade vai ser lançada. Por agora ainda não funciona, mas está já presente no macOS. Especula-se que possa estar limitada aos novos MacBook e em especial ao modelo de 16 polegadas, com o novo sistema de arrefecimento.

Resta aguardar e ver o que a Apple está a preparar para o macOS. Por agora são apenas testes, mas em breve poderá ser uma realidade que todos vão poder usar para ter o MacBook ainda mais rápido.