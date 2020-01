Todos querem ter no smartphone as melhores apps, em especial no campo da fotografia. Querem melhorar todas as que captam, recebendo até algumas funcionalidades extra para as torna únicas e distintas.

O que não esperavam receber de presente era malware e o roubo dos seus dados pessoais. Foi isso o que aconteceu a todos os que instalaram uma das 30 apps Android que foram agora descobertas. Estão agora a ser vítimas de ataques que não esperavam.

Novos problemas de segurança no Android e na Play Store

Com tudo o que os smartphones oferecem hoje em dia, é normal querer tirar o máximo das câmaras fotográficas. Para muitos, as apps base não chegam e procuram alternativas na Play Store. Isto pode resultar em problemas graves como agora se descobriu.

Ao todo são 30 as apps dedicadas à fotografia e que escondem dentro de si um segredo. Têm no seu código um malware que se dedica a roubar dados dos utilizadores. Para piorar a situação, infeta ainda o smartphone Android e apresenta publicidade de forma constante.

Apps de câmara fotográfica são a fonte dos ataques

Nalguns casos, o cenário vai a um extremo ainda mais elevado e perigoso. Os atacantes conseguem remotamente controlar o smartphone. Em concreto, estes podem ativar a câmara e recolher imagens dos locais onde os utilizadores estão.

Se este pode não ser um cenário anormal no Android, a dimensão atingida revela que é um caso grave. Ao todo, e de forma agregada, estas apps têm mais de 1,4 mil milhões de instalações. Em alguns casos este valor atingiu os 300 milhões de instalações.

Segurança dos utilizadores colocada em causa

A descoberta foi feita pela empresa CyberNews, que revela que a maioria foi desenvolvida por empresas de Hong Kong, em alguns casos por empresas bem conhecidas. Nestes casos são violadas as regras da loja da Google.

Todos os nomes destas apps podem ser vistos abaixo, devendo a Google já as ter removido da Play Store. Resta ao utilizador fazer a pesquisa e remover do seu smartphone estas apps com problemas graves.