Dica: Como ativar o Modo Internet Explorer no novo Edge da Microsoft

A chegada do Edge, o novo browser da Microsoft veio trazer curiosidade ao muitos dos utilizadores do Windows 10. A questão é a mesma, colocando em causa as qualidades do Edge e do que traz.

Se até agora provou ser capaz de ombrear com os melhores, há ainda algumas dúvidas, nomeadamente da compatibilidade. Será que é possível ter o IE integrado nesta proposta e funcionar de forma transparente? A resposta segue já de seguida!

Quem usa o Windows sabe que existe sempre a necessidade de usar o Internet Explorer. São casos já quase raros, mas que ainda acontecem e que por isso precisam de uma reposta. Para ativar o Modo Internet Explorer no novo Edge devem seguir os seguintes passos.

#1 – Alterar uma flag essencial no Edge

O primeiro passo é a ativação de um modo essencial no Edge. Este processo é feito da mesma forma que o fazem no Chrome, recorrendo ao endereço edge://flags/#edge-internet-explorer-integration. Coloquem na barra de endereço e avancem.

O valor que está ativo deverá ser alterado e passar a contar com a representação: IE Mode. De seguida, e como pedido, devem reiniciar o Edge, precisando apenas de carregar no botão azul que está no final. Só precisam de aguardar que o Edge retorne.

#2 – Alterar o link para contar com o Internet Explorer

No passo seguinte devem alterar o link de acesso ao Edge. Este deverá estar na barra de tarefas, devendo carregar com o botão direito do rato e abrir a opção Propriedades no ícone interior do Edge.

Na janela de editar, no campo Destino, devem adicionar apenas --ie-test-mode . No final devem gravar, usando o já bem conhecido botão OK que estará em baixo.

#3 – Abrir os sites com o browser mais antigo da Microsoft

Agora que todos os interruptores necessários estão ativos e presentes, é hora de começar a usar esta capacidade. No menu Mais ferramentas do Edge, vao encontrar a nova opão Abrir sites no modo do Internet Explorer.

Assim que o fizerem, vão ver na barra de endereço a presença de um novo ícone, bem conhecido. Falamos do Internet Explorer que nos habitámos a usar em situações particulares e que queremos ter sempre presente.

Este pode não ser um modo essencial, mas que vão querer ter presente. Em situações essenciais, como fazíamos antes, queremos ter ali o browser da Microsoft pronto a ser usado. Fica assim melhor o novo browser da Internet.