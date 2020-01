Uma fuga de informação, proveniente da China, mostra as primeiras fotografias do Xiaomi Mi 10. Desse modo ficamos a conhecer o seu design, neste caso o da variante Pro com 5G. Para além disso, o carregamento rápido surpreende pela positiva!

Sem dúvida que a Xiaomi colocou todas as suas melhores tecnologias neste smartphone, sendo de esperar um dos terminais mais poderosos de 2020.

Seguindo os passos que tem feito nos últimos anos, a Xiaomi prepara-se para apresentar ao mundo um smartphone topo de gama nos primeiros meses de 2020. É esperado que este incorpore o que de melhor a fabricante chinesa consegue colocar num terminal.

Aquando da apresentação do SoC Qualcomm Snapdragon 865, foi dada a confirmação oficial que o Mi 10 irá recorrer a este chip que é atualmente uma referência no universo de smartphones Android. No entanto, as especificações de topo não se ficam por aqui!

Numa fuga de informação, proveniente da China, ficamos a saber mais sobre este equipamento de topo. Para além disso, os rumores dão um vislumbre ainda mais promissor sobre as especificações!

Fotos do Xiaomi Mi 10 Pro 5G desvendam o design e tecnologia de carregamento

Tal foi feito através da rede social Weibo, em que um internauta partilhou as fotos. Estas desvendam por completo o design do próximo topo de gama da Xiaomi. Tal como indicavam os últimos rumores, do ponto de vista estético estamos perante uma evolução do Mi 9 e não propriamente perante uma revolução.

A somar a isto, é ainda possível conferir a presença de quatro sensores fotográficos na traseira do smartphone, sendo que um deles deverá ser o ISOCELL de 108 MP que a Samsung desenvolveu em conjunto com a Xiaomi.

Tal promete boas fotos e vídeos, mas o áudio não foi esquecido! Nas fotografias vemos a colocação de duas grelhas para colunas, uma colocada na face superior e outra na face inferior como é típico. Assim sendo, o Xiaomi Mi 10 deverá ser uma das referências neste quesito para 2020!

Para além do smartphone em si, foi ainda mostrado o carregador. A tecnologia de carregamento a ser usada pela Xiaomi no topo de gama Mi 10 era ainda uma incógnita… No entanto, está agora confirmado que terá carregamento rápido com uma avassaladora potência de 65 W!