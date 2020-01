A sério? Novo Prince of Persia poderá chegar com a PS5

Lembram-se do velhinho e viciante “Prince of Persia”? Pois é, parece que vai ser anunciado ao mesmo tempo que a PS5 e que funcionará na consola. O anúncio oficial da PS5 deverá acontecer já em fevereiro, sendo que a consola apenas deverá chegar ao mercado em novembro deste ano.

O Prince of Persia será lançado com um novo nome e poderá ser um exclusivo Sony!

Lembram-se do Prince of Persia? Este jogo foi lançado em 2005 e deverá ser reeditado este ano. Segundo os rumores na rede reddit, o jogo vai-se chamar Prince of Persia: Dark Babylon e terá tido inspiração no recente God of War. Por agora não é muitas mais informação e sublinhamos que apenas se trata de um rumor. Nada confirmado!

A Ubisoft parece ter já deixado escapar alguns pormenores. Sabe-se, por exemplo, que será possível personalizar a personagem. Além do Prince of Persia está também na calha o Splinter Cell.

PS5 – Características já confirmadas

Na CES 2020 foram reveladas várias características pelo próprio CEO da Sony das quais se destacam…

Som 3D

Ray-Tracing

Blu-Ray Ultra HD

Armazenamento SSD de alta velocidade para minimizar os tempos de carregamento

Novas funções hápticas para o comando, com novas funções adaptáveis.

Recentemente surgiu também o rumor que o comando da nova PS5 terá uma assistente pessoal. De relembrar que há uns meses o site BGR revelou que a Sony patenteou uma assistente virtual direcionada para jogos. A integração de uma assistente virtual poderia levar a plataforma para outro nível. A disponibilização de um microfone poderá servir para o jogador comunicar com o próprio jogo.

O que acham da chegada do Prince of Persia à PS5?

Leia também…